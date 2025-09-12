Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior del TeatroOlympia de Valencia. GPS

Olympia levanta el telón

Ricardo Darín, José Sacristán, Emma Suárez o Candela Peña, algunos de los protagonistas de la temporada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

GPS. «Nos quedan muchas historias que contar». Con esta declaración de intenciones arranca la nueva temporada de Olympia Metropolitana en los diferentes teatros que gestiona. Teatro Olympia, Teatre Talia, Auditori de Torrent, Auditori de la Vall d'Uixó, Auditori de Catarroja (TAC) y Cinestudio D'Or lograron reunir en la pasada temporada a más de 400.000 espectadores y acogieron alrededor de 1.000 funciones. El Auditori de Catarroja (TAC) se vio gravemente afectado por la dana, una catástrofe que obligó a interrumpir su actividad escénica, pero que ya vuelve a abrir sus puertas con una programación ambiciosa y diversa, por lo que comienza un nuevo curso cargado de propuestas para todos.

La temporada comienza con dos producciones propias: 'La Ternura', de Alfredo Sanzol, y 'Garfio y la isla del tesoro', que muestran la voluntad de acercar el teatro en todas sus formas. A ellas se suman montajes distribuidos por la productora, como 'Wanted' de Edu Soto o 'Fair Play', un original espectáculo que conecta el rugby con las artes escénicas.

El Teatro Olympia recibirá a intérpretes imprescindibles como Ricardo Darín, José Sacristán, Carlos Hipólito, Emma Suárez, Toni Acosta, Kitty Manver o Héctor Alterio, junto a nombres como Candela Peña, Xuso Jones, Ernesto Sevilla, Eugeni Alemany y Paloma San Basilio. La programación también reserva espacio para creaciones inspiradas en nuestra tierra, como 'La Barraca', inspirada en la obra de Vicente Blasco Ibáñez.

Los musicales llegan con fuerza de la mano de 'Mamma Mia!' y 'Los chicos del coro', mientras que el 'Teatre Talia' mantiene su apuesta por la comedia con títulos como 'El método Grönholm' y 'Escape Room', además de 'Para la libertad', homenaje a Miguel Hernández. En paralelo, el flamenco será protagonista en el Auditori de Torrent con su festival en octubre, que reunirá a Mayte Martín, Estrella Morente y Rafael Riqueni, además del ciclo Panorama Flamenco y el Teatre Tablao Flamenco en el Talia.

La expansión territorial de Olympia Metropolitana suma este año al Palau Altea, que inaugura temporada con la Orquesta de la Comunitat Valenciana y recibirá a Ara Malikian, Lola Herrera y, de nuevo, José Sacristán. El Cinestudio D'Or, por su parte, mantiene viva la magia del cine de reestreno con su doble programación semanal en València.

El compromiso con el público se refuerza con proyectos como 'Educandos a escena', pensado para estudiantes de ESO y Bachillerato, o 'La veu del públic'. Incluso el Olympia ha dado el salto al mundo del podcast en Spotify e iVoox, abriendo la conversación más allá del escenario.

