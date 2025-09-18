Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Javier Morgade, que encarna a Raphael en la serie 'Aquel'. netflix

Netflix elige Valencia para rodar la serie 'Aquel' sobre Raphael

Un equipo de 200 profesionales recrean una actuación del cantante en el teatro Olympia para la ficción audiovisual | «Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto», afirma el artista de Linares

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:35

El teatro Olympia y Raphael están unidos por conciertos memorables. El de Linares ha actuado numerosas veces en el escenario de la calle San Vicente, ... incluso el céntrico espacio acogió el musical 'Jekyll & Hyde', que protagonizó el artista jienense. Raphael, que tiene previsto un espectáculo en el Roig Arena, ha vuelto al Olympia pero no para ofrecer un concierto. Regresa al histórico teatro como parte de una ficción audiovisual. El Olympia ha sido localización de 'Aquel', la serie de Netflix sobre la vida y la trayectoria del cantante de 'Mi gran noche' y 'Qué sabe nadie'.

