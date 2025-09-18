Netflix elige Valencia para rodar la serie 'Aquel' sobre Raphael

El teatro Olympia y Raphael están unidos por conciertos memorables. El de Linares ha actuado numerosas veces en el escenario de la calle San Vicente, ... incluso el céntrico espacio acogió el musical 'Jekyll & Hyde', que protagonizó el artista jienense. Raphael, que tiene previsto un espectáculo en el Roig Arena, ha vuelto al Olympia pero no para ofrecer un concierto. Regresa al histórico teatro como parte de una ficción audiovisual. El Olympia ha sido localización de 'Aquel', la serie de Netflix sobre la vida y la trayectoria del cantante de 'Mi gran noche' y 'Qué sabe nadie'.

¿Qué es 'Aquel'? Netflix anunció el pasado julio el inicio de rodaje y el casting principal de 'Aquel', una serie biográfica basada en la vida del reconocido cantante español Raphael. Este nuevo proyecto servirá para conocer más de cerca la vida del famoso artista de Linares y estará protagonizada por Javier Morgade ('Disco, Ibiza, Locomía', 'Alma') y Carlos Santos ('1992', 'El hombre de las mil caras') en el papel de Raphael. Completan el reparto Francesco Carril ('Los años nuevos', 'La virgen de agosto'), Natalia Varela ('Ella es tu padre', 'No te puedes esconder'), Pepa Aniorte ('Sueños de libertad', 'La caza. Guadiana') y Manolo Caro ('Entrevías', 'Feria: la luz más oscura'), entre otros.

'Aquel' es una serie biográfica de ocho episodios que cuenta la vida de Raphael «como nunca antes se ha hecho», según los productores. «Desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales, la serie retrata el ascenso imparable de un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, 'Aquel' es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito», añaden las mismas fuentes. Aquí es donde entre el Olympia. El teatro sirvió para recrear una de las primeras actuaciones de Raphael. Un equipo de 200 personas, entre extras, actores y equipo técnico, tomaron el espacio de la calle San Vicente durante cinco días. Fue hace unos días, coincidiendo con el arranque paulatino de la temporada.

La relación de Raphael con la Comunitat viene de lejos, es decir, hay motivos más que justificados para en 'Aquel' la región tenga peso. Fue un 23 de julio de 1962 cuando un joven de Linares se presentó en sociedad con la canción 'Llevan' (compuesta por Ángel Martínez Llorente y Armando Reguero) y con un traje que él mismo se hizo de un forro que le había regalado su maestro de la sastrería. Con 19 años llamó la atención en el Festival Español de la Canción de Benidorm. Sería lógico que la participación de Raphael en este certamen formara parte de la trama de 'Aquel'.

Raphael ha hablado sobre 'Aquel'. «Estoy profundamente entusiasmado con este proyecto, fruto de más de tres años de trabajo. Han sido meses intensos de escritura de guión, elección de elenco, diseño de producción y colaboración estrecha con los directores, junto a tres aliados excepcionales: Caracol, DLO y Netflix. Las grabaciones comenzaron por fin en junio y no puedo estar más contento con los primeros resultados. Este biopic no solo cuenta mi historia; también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables —unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros—, pero todos profundamente significativos. He contado mi vida sin filtros, y los guionistas la han interpretado con total libertad. Este no es un biopic que idealiza mi trayectoria, sino un retrato honesto, sin adornos, que no rehúye ningún aspecto, por complicado que haya sido. Por todo ello, creo que Aquel tiene un valor especial. Estoy deseando ver el resultado final y, sobre todo, poder compartirlo con todos vosotros», según una nota de prensa remitida por Netflix, que se ha decantado por Valencia en numerosas ocasiones.

La serie es una producción de DLO Producciones (El jardinero, Ni una más) en asociación con Caracol Televisión. Está siendo dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, y cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado. El guion ha sido escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. Como productores ejecutivos participan Nacho Bolonio, Dago García, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo. La serie se estrenará de manera exclusiva en Netflix en España y en Latinoamérica.

'Aquel' es una serie de ficción. Raphael fue objeto de documental en 2021. Ese asó se estrenó 'Raphaelismo' en Movistar. Se trataba de una producción de no ficción en la que aborda a Raphael como leyenda viva de la música y, al mismo tiempo, icono de la modernidad. Al cumplir sesenta años de carrera, Raphael rememoraba, al lado de los suyos, su historia, esa que le ha convertido en un artista irrepetible, con casi 80 discos a sus espaldas y una legión de fans por todo el mundo.