Estos son los valencianos que pueden ganar un Max La entrega de los premios de teatro se celebrará el 20 de mayo en Valladolid C. VELASCO Martes, 2 abril 2019, 11:53

Las artes escénicas de la Comunitat optan a seis premios Max. Los profesionales valencianos de 'Divines paraules', 'Chucho', 'Instruccions per a no tener por si ve la pastora', 'Volat' y 'El curioso incidente de un perro a medianoche' pueden lograr la apreciada 'manzana'.

Los ganadores de la XXII edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se darán a conocer el próximo 20 de mayo en la gala que se celebrará en el Teatro Calderón de Valladolid.

Finalistas valencianos:

Mejor espectáculo revelación:

Instruccions per a no tenir por si ve la pastora (Instrucciones para no tener miedo si viene la pastora) de La Ravalera Teatre.

Mejor autoría revelación:

Mafalda Bellido Monterde por 'Chucho'

Núria Vizcarro por 'Instruccions per a no tenir por si ve la pastora'.

Mejor composición musical para espectáculo escénico:

Pep Llopis y Jorge Gavaldá por 'Divines Paraules (Divinas Palabras)'

Mejor diseño de iluminación:

Juanjo Llorens por 'El curioso incidente de un perro a medianoche'.

Mejor espectáculo de calle:

'Volat' de A tempo dansa - Pepa Cases.