La crisis de la vivienda salta a los escenarios

La crisis de la vivienda. Un tema que retumba en la cabeza de muchos y del que inevitablemente pocos pueden huir. El dramaturgo valenciano Tomàs ... Verdú ha ganado el 'Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi, Pep Cortés' con su obra 'Les carcasses', un texto en el que queda reflejado la crítica y preocupación por el principal problema que afrontan los jóvenes en nuestro país: la independencia.

Con pocos años de trayectoria pero con gran bagaje como dramaturgo a sus espaldas, Verdú confiesa que recibir este reconocimiento ha sido «todo un honor». No en vano, el premio, dotado de 8.000 euros y la publicación del texto por la editorial Bromera, es una de las referencias teatrales más prestigiosas en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. «Cuando me llamaron para darme la noticia no me lo creía, pensaba que estaba en otra realidad», confiesa emocionado.

'Les carcasses' nace, como confiesa el autor, desde la necesidad de plasmar la realidad de la sociedad y desde su propia experiencia personal. «Yo lo he vivido con mi pareja. La relación que existe entre lo que gano y lo que me cuesta el alquiler es brutal, me dejo el 80% por ciento de mi sueldo», explica. De esa vivencia, tan común como desesperante para los jóvenes, surgió su obra que combina lo cotidiano con la fantasía. El texto no pretende ser un espejo exacto de la realidad, sino una deformación que revela lo absurdo.

«No está planteada de manera muy realista, sino fantástica, porque para mí el tema ahora mismo es surrealista», apunta el dramaturgo. En escena, tres personajes llamados «este», «ese» y «aquel», de 23, 45 y 75 años, comparten un piso cada vez más pequeño. «A nivel escénico, el espacio se va comprimiendo más y más, como si la vivienda se los comiera», añade Tomàs.

La convivencia entre generaciones, la falta de intimidad y la imposibilidad de emanciparse construyen una atmósfera tan opresiva como reconocible. Una metáfora que Verdú levanta con una mezcla de humor y crítica social, su marca personal. Según el autor , si todo va como contempla llevará su premiada obra a los escenarios el próximo año.

A pesar de su juventud, Verdú ya acumula reconocimientos: el año pasado obtuvo el Torneo de Dramaturgia Valenciana. Sin embargo, no oculta su preocupación por el programa teatral actual. «Hemos tenido que hacer un escrito 300 autores y autoras, para expresar nuestra molestia por el rechazo hacia nuestra lengua», lamenta decepcionado.