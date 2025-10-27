Arranca la tercera edición del Club de Lectura en Valenciano

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:10 Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet, a través del Servicio de Normalización Lingüística y la Biblioteca Municipal, ha puesto en marcha una nueva edición del Club de Lectura en Valenciano, una iniciativa que promueve la lectura, la conversación y la convivencia en torno a los libros en un espacio donde el valenciano es el protagonista. En esta tercera edición, el club ha superado las expectativas de participación al contabilizar más de una veintena de inscripciones para formar parte de estos encuentros que se realizan en la Biblioteca Municipal Enric Valor de Quart de Poblet. El rango de edad de los y las participantes oscila entre 25 y 70 años, muchos de ellos fieles a la lectura en valenciano tras participar en anteriores ediciones impulsadas por el Ayuntamiento.

Las sesiones tienen lugar dos miércoles al mes y, durante este curso, se leerá un libro que se adentra en una historia real relacionada con la defensa del valenciano. La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha participado en la inauguración de esta tercera edición del Club de Lectura, sumándose así a la puesta en valor de la literatura y animando a la ciudadanía a disfrutar de las grandes historias escritas en valenciano.

Para celebrar el inicio del Club, todos los participantes han recibido un kit lector con marcapáginas, bolígrafo, lámpara de lectura y una bolsa, acompañada de la frase 'Un club de lectura és una abraçada de paraules'.

En la misma línea de impulsar acciones de fomento del valenciano, hoy se inaugura una nueva edición del 'Grup de conversa en valencià', que llega a su cuarta edición. En este programa participan 25 personas mayores de 65 años, siendo muchas de ellas procedentes de fuera de la Comunitat Valenciana. Todas las personas participantes se han inscrito a través de las actividades impulsadas por el Centro Social Intergeneracional Trenquem Barreres de Quart de Poblet, del Área de Personas Mayores. Un espacio para aprender, compartir y disfrutar de la mano de uno de los elementos culturales más importantes del territorio: el valenciano.

En la primera sesión del grupo de conversación, los y las participantes también recibirán un pequeño obsequio: un cactus con la frase 'Creixem junts en valencià', elemento representativo del crecimiento y convivencia en torno a la lengua.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento Quart de Poblet ofrece a la ciudadanía de la localidad diversas herramientas de encuentro y aprendizaje compartido que consolidan el carácter y la identidad valenciana en un municipio como este que está comprometido con la defensa y la promoción de la lengua como elemento fundamental de la cultura.