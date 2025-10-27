Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La actriz Gloria March

Gloria March: «El cine valenciano atraviesa por un momento crítico, necesitamos financiación de instituciones»

La valenciana reconocida por su participación en películas como 'La mort de Guillem', es protgonista en el nuevo largometraje 'Mario', de Guillem Miró

Erika Manso

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:15

Comenta

La actriz Gloria March es la protagonista de 'Mario', la nueva película de Guillem Miró, una comedia negra que llega para sorprender al público. Con ... una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, Gloria se consolida como una de las voces más interesantes del panorama valenciano. En esta entrevista nos habla de su experiencia en el rodaje, del trabajo con el equipo y del momento profesional que está viviendo, demostrando la pasión y compromiso que caracterizan su carrera.

