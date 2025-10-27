Gloria March: «El cine valenciano atraviesa por un momento crítico, necesitamos financiación de instituciones»

La actriz Gloria March es la protagonista de 'Mario', la nueva película de Guillem Miró, una comedia negra que llega para sorprender al público. Con ... una trayectoria sólida en cine, teatro y televisión, Gloria se consolida como una de las voces más interesantes del panorama valenciano. En esta entrevista nos habla de su experiencia en el rodaje, del trabajo con el equipo y del momento profesional que está viviendo, demostrando la pasión y compromiso que caracterizan su carrera.

-Gloria, 'Mario' se define como una comedia negra sobre las falsas apariencias. ¿Qué le atrajo del guion y de su personaje para embarcarse en este proyecto?

-Me llamó todo el giro que tiene la trama desde el principio y como la imagen que tenía la protagonista sobre Mario se le va desmontando poco a poco. Aún así ella llega hasta el final porque quiere creer en él. También me llamó la atención el relato de qué nos queremos creer de las personas, qué perdonamos y qué no perdonamos.

-¿Cómo describiría a su personaje sin desvelar demasiado de la trama?

-Antonia, mi personaje, es una mujer que coloca absolutamente todo por delante de ella, es la cuidadora, la que se quedaba con el sobrino, con el padre, ella daba su vida a los demás. En el momento en el que empieza a pensar en ella, se da cuenta de que todas las ideas en las que cree se le caen, pero claro, es porque tiene al lado a un mentiroso compulsivo.

-La película juega con las máscaras sociales y la tensión entre verdad y percepción. ¿Qué reflexiones personales le ha despertado este tema?

-La verdad es que gracias a la película me he dado cuenta de que vivimos en una sociedad muy falsa. Todo el mundo está pendiente del móvil constantemente, yo misma hago un trabajo con el teléfono. Me pongo retos de estar horas sin el, cuando descansas un poco de eso, ves todo de una manera completamente diferente.

-¿Qué retos interpretativos le supuso moverse en una historia coral, donde todos los personajes esconden algo?

-Sinceramente ha sido un gran reto, porque la historia es de humor pero había momentos en los que nos teníamos que emocionar. Guillem, el productor, me ha guiado mucho en función de cómo tenía que interpretar a mi personaje según la escena en la que nos encontrábamos. En muchas ocasiones me emocionaba interpretando, y quien lloraba era yo, no mi personaje.

-Ha compartido pantalla con intérpretes como Jaume Madaula, Raquel Ferri o Miquel Gelabert. ¿Qué destacaría del trabajo con este elenco?

-Todo, ha sido increíble trabajar con ellos y con el resto del elenco, hemos mucha piña y eso se nota también en nuestra actuación. Cuando grabas en un espacio tan reducido con un grupo de gente pueden pasar dos cosas, o los amas o los odias. Fue estupendo formar parte de esto con ellos, ahora somos como una pequeña familia.

-La película está rodada en valenciano. ¿Qué valor tiene para usted poder trabajar en su lengua materna y contribuir a visibilizar el cine valenciano y balear?

-Ha sido muy importante para mí, yo soy valenciano parlante y además considero que la mayoría de actores y actrices interpretan mejor hablando en su idioma materno, creo que representa más a una persona.

-¿Qué espera que sienta el público al salir del cine tras la visualización de la película?

-Espero que guste mucho. Es una película que tienes que ver desde el principio hasta el final para entender la trama. Espero que la gente no se levante del asiento hasta que se terminen los créditos, porque hasta esto es increíble.

-Viene de interpretar trabajos muy reconocidos y aclamados como 'La mort de Guillem' o 'La buena letra'. ¿Qué etapa profesional siente que está viviendo ahora?

-No me gusta mucho lo de las etapas profesionales, lo cierto es que hay épocas con mucho trabajo y otras en las que no te sale nada. Afortunadamente estoy en un buen momento profesional con muchas cosas, de hecho, después de la promoción de la película me voy a Santander a hacer un pase, estoy contenta.

-Usted es actriz y también periodista. ¿Cree que su formación en comunicación le ha aportado algo en su profesión?

-Si, sobre todo a la hora de relacionarme con los periodistas, ya sea en una promoción para un nuevo proyecto o una entrevista. Lo cierto es que en muchas ocasiones los periodistas hacéis preguntas muy complicadas. Cuando pasan esos casos, creo que tengo los recursos necesarios para abordarlos.

-¿Cómo ve el panorama del cine valenciano?

-Es complicado. En Valencia hay mucho potencial, tenemos las caras y el talento, pero nos falta apoyo, ayuda por parte de las instituciones públicas, sin una buena financiación no hay buen proyecto. Es muy frustrante porque tenemos también estupendas productoras, directoras y directores. Se podría decir que el cine valenciano está atravesando un momento crítico.

-¿Cuál es su sueño laboral?

-Lo único que quiero es seguir trabajando y currando de esto. También quiero estar presente en la vida de mi hijo, que tiene cuatro años y poder pagarle todas sus extraescolares. Quiero disfrutar de eso.