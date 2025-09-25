Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El público, en el patio de butacas del teatro Principal. iván arlandis

La anomalía del teatro Principal: sólo tiene cinco obras de programación propia en lo que queda de año

Cultura únicamente programa en noviembre en el escenario de la Diputación | 'La patética', del Centro Dramático Nacional' y 'Diptych' de Peeping Tom destacan en la escasa oferta del IVC

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:59

Primero, el contexto. El teatro Principal es propiedad de la Diputación de Valencia. Desde hace años, la institución provincial y la Conselleria de Cultura ... comparten la gestión del escenario de la calle de las Barcas. El último convenio suscrito abarca el periodo de 2022-2025, es decir, está a punto de concluir. El acuerdo prevé la cesión el uso temporal al Institut Valencià de Cultura (IVC) con el fin de «ofrecer una mayor oferta cultural durante todo el año».

