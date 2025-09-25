La anomalía del teatro Principal: sólo tiene cinco obras de programación propia en lo que queda de año

Primero, el contexto. El teatro Principal es propiedad de la Diputación de Valencia. Desde hace años, la institución provincial y la Conselleria de Cultura ... comparten la gestión del escenario de la calle de las Barcas. El último convenio suscrito abarca el periodo de 2022-2025, es decir, está a punto de concluir. El acuerdo prevé la cesión el uso temporal al Institut Valencià de Cultura (IVC) con el fin de «ofrecer una mayor oferta cultural durante todo el año».

Más contexto. Desde octubre de 2016, la Diputación carece de un escenario, después de que abandonara la sede del teatro situada en la calle Landerer durante la que se estableció décadas. La programación del Escalante no se detiene y la temporada actual, en la que se celebran los 40 años de vida, se representa en el Principal, Ribes Espai Cultural (Parc Central) y La Mutant.

Tercer apunte de contexto. El Institut Valencià de Cultura, a diferencia de las salas privadas de la ciudad del Turia, no ha empezado la temporada artística otoñal. Los escenarios particulares llevan desde primeros de septiembre programando espectáculos, pero no el IVC, que despliega su programación propia en el Rialto y el Principal.

Los datos. El IVC programará en el Principal el mes de noviembre. Tiene previsto 'Goya', de Bambalina Teatre Practicable, el 8 y 9 de noviembre; ''Viejos tiempos', de Teatro de la Abadía y Entrecajas Producciones Teatrales, el 15 u 16 de noviembre; 'La patética', del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze, el 23 de noviembre; 'Puente', del IVC e Inestable, del 25 al 27 de noviembre; y 'Diptych', de Peeping Tom, del 29 y 30 de noviembre. La programación teatral de los meses de octubre y diciembre principalmente corresponde al Escalante.

El IVC sólo tiene cinco montajes en el Principal en lo que queda de año, algo que difícilmente contribuye a asentar un identidad al espacio de la calle de las Barcas. Las limitaciones en cuanto a la disponibilidad y la necesaria rehabilitación del teatro son dos cuestiones que arrastran el resurgir de un escenario que no hace honor a su nombre: no funciona como el principal teatro de Valencia.

El IVC focaliza su oferta escénica en el Rialto. Está previsto que el escenario de la plaza del Ayuntamiento acoja 'Pobres', de Crit Companya de Teatre, se representará del 2 al 5 de octubre; 'Baile sonoro', de Olga Pericet, será el 11 y 12 de octubre; 'La Fortaleza', de la Compañia Nacional de Teatro Clásico, se programará del 16 al 19 de octubre; 'Postals', de l'Horta Teatre, tendrá lugar del 23 al 26 de octubre: 'Inèdits', del IVC, subirá al escenario el 30 y 31 de octubre; 'Gola', de Bitó, Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya, está previsto para el 1 y 2 de noviembre: 'Vulcano', del Centro Dramático Nacional, Andrea Jiménez y Cassandra Projectes Artísticas, se representará el 8 y 9 de noviembre; 'L'imperatiu categòric', de Teatre Lliure, se programará el 15 y 16 de noviembre; 'Los días lentos', del IVC, se subirá al escenario del 20 al 30 de noviembre; y 'Meme', de Colectivo Nerval, tendrá una función el 5 de diciembre.

Ante esta situación y con los problemas que se arrastran de anteriores legislaturas (el deterioro del Principal, la falta de identidad de los teatros públicos, las demoras a la hora de elegir una sede fija para el Escalante, etcétera), los responsables de la política cultural no pueden cometer más atajos. ¿El Institut Valencià de Cultura reclamará más tiempo de cesión de uso del Principal en la renovación del convenio de colaboración con la Diputación? ¿Cuáles son los resultados de la comisión mixta entre la Diputación y la Generalitat para la «cogestión» del Principal que anunció la diputada Rocío Gil en enero de 2024, si es que llegó a formalizarse? ¿La reforma del interior del teatro Principal es una urgencia para los gestores del espacio? Si lo es, ¿por qué se está demorando tanto en ejecutarse?

Las incógnitas sobre la gestión teatral se suman al malestar del sector escénico con la actual política cultural. Las artes escénicas valencianas muestran su descontento en forma de comunicados y protestas. El aparato administrativo cultural valenciano continúa anclado en los años ochenta y no se atisba un proyecto escénico público.

Como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado junio, esta situación obliga a tener en 'stand by' la próxima edición de los Premios de las Artes Escénicas. La última, que se vio afectada por la dana del 29-O, se transformó en una gala «íntima», sin público y sin discurso de los galardonados. Este formato fue criticado por asociaciones del sector profesional que criticaron a la Conselleria de Cultura por querer censurar a los profesionales.

El IVC, en el punto de mira

El Institut Valencià de Cultura está en el punto de mira del sectro teatral: por las ayudas, por el funcionamiento burocrático, por la gestión de los festivales y organismos dependientes de la entidad, las irregularidades en el personal que se detectan en las auditorías...

Todo apunta a una especie de descomposición del ente que dirige Álvaro López Jamar. Esta situación tampoco es nueva: en anteriores legislatura se ha perfilado el IVC como un organismo poco eficiente y nada resolutivo.

¿Se va a corregir?En enero de 2025, el conseller de Cultura anunció en les Corts la «reformulación» del IVC. El objetivo, dijo entonces, es que «se convierta en el instituto valenciano de nuestras industrias culturales, para que la música, el audiovisual y el conjunto de las artes escénicas cuenten con los recursos necesarios para crecer en madurez, en músculo y solidez empresarial». Enfatizó que su objetivo era «servir a la cultura, no servirse de ella». El reseteo anunciado por José Antonio Rovira aún está por materializarse.