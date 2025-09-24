Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en un municipio de 4.000 habitantes y otro premio de 565.440 euros en una localidad valenciana
Logo Patrocinio
Magüi Mira Ignacio Gil

Magüi Mira: «Blasco Ibáñez sentiría rabia de ver que seguimos con los mismos problemas que hace 125 años»

Presenta 'La barraca' en el Teatro Olympia, que se podrá ver hasta el domingo 28 de septiembre

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:48

'La barraca' de Blasco Ibáñez nunca se había subido a un escenario. ¿Qué mejor forma de hacerlo por primera vez en Valencia y en ... un momento que se corresponde perfectamente con lo que ocurre en la novela? Es lo que dice Magüi Mira, su directora, que ha transformado el clásico hacia lo contemporáneo con un elenco más que solvente compuesto por Daniel Albadalejo, Antonio Hortelano, Patricia Ross, Jorge Mayor, Antonio Sansano, Claudia Taboada, Elena Alferez y Jaime Riba. La obra ha sido adaptada por Marta Torres y producida por Jesús Cimarro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  6. 6

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  7. 7 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta
  8. 8 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  9. 9 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  10. 10 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Magüi Mira: «Blasco Ibáñez sentiría rabia de ver que seguimos con los mismos problemas que hace 125 años»

Magüi Mira: «Blasco Ibáñez sentiría rabia de ver que seguimos con los mismos problemas que hace 125 años»