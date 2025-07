Los sorollas de la Hispanic a Valencia: avances con cuentagotas

Un proyecto para que «Sorolla vuelve a casa». El entrecomillado pertenece a Carlos Mazón. Fue pronunciado el pasado 1 de mayo. El presidente de la ... Generalitat aspira a que los sorollas que atesora la Hispanic Society of America (HSA) se exhiban en Valencia, concretamente en el edificio de la antigua sede de Correos. El proyecto viene de lejos, de cuando Vicente Barrera fue vicepresidente y conseller de Cultura. Los primeros contactos entre la Hispanic, el Ayuntamiento y la Generalitat vienen del primera año de legislatura, pero se dio a conocer públicamente el pasado 1 de mayo.

Desde el Día del Trabajador hasta ahora los avances del proyecto se conocen con cuentagotas. Como avanzó LAS PROVINCIAS en su edición del 13 de junio, la fórmula para materializar el regreso de los sorolla de la Hispanic es una fundación en la que participen la institución de Nueva York, el Consell y el Ayuntamiento. Todo apunta a que la bisnieta de Sorolla, Blanca Pons-Sorolla, colaborará con la futura fundación. Así se puede interpretar de algunos movimientos, como la salida de la experta del patronato de la Fundación Bancaja. La descendiente del pintor de la luz ingresó en el órgano del centro artístico en 2021 y la marcha del mismo se registró el pasado mes de junio por motivos personales. A espera de saber si tendrá algún papel en la futura fundación, Pons-Sorolla está implicada en el proyecto.

El importe económico que se maneja para el funcionamiento corriente de la financiación está en ciernes, así como el personal. Tampoco se ha informado públicamente del coste del alquiler anual de las obras de arte, pero algunas fuentes apuntan a 1,2 millones de euros y una cesión de al menos ocho años.

El proyecto para que Sorolla regresa a Valencia está pilotado por Presidencia. El andamiaje sobre el que se sostenga la relación entre la Generalitat y la Hispanic no es fácil de elaborar. Se trata de una entidad privada, con sede en el extranjero y que aspira a una relación duradera, es decir, no es una cesión de piezas por periodo de algunos meses sino de algunos años.

Pese al papel fundamental de Mazón en esta iniciativa, la conselleria que dirige José Antonio Rovira informa que la secretaria autonómica de Cultura está en Nueva York con motivo del proyecto de la Hispanic Society of America.

¿Cuándo se harán públicos los detalles de la 'subsede europea' de la Hispanic Society of America? La Generalitat y el Ayuntamiento tienen previsto presentar el proyecto artístico a final de mes. Son numerosos los interrogantes:¿Cómo se materializará el transporte, la cesión y la exposición de las obras de Joaquín Sorolla en manos de Hispanic Society of America (HSA) -a excepción de 'Visión de España'- en Valencia? ¿Cómo se articulará jurídica y económicante la operación entre una entidad privada extranjera y la Generalitat Valenciana? ¿Cuál será el engranaje legal para materializar el proyecto cultural? No son cuestiones de fácil respuesta, pero sí son preguntas a resolver. Lo que se sabe desde el principio es que 'Visión de España' no dejará Nueva York.

Mazón no es el primer jefe del Consell que propone que los sorollas crucen el charco. En octubre de 2016, Ximo Puig anunció el regreso a Valencia de una treintena de sorollas que se conservan en el Museo de Bellas Artes de La Habana. Nunca se materializó ese proyecto, pese a que hubo algunas gestiones. De hecho la entonces directora general de Cultura, Carmen Amoraga, y Gemma Contreras, responsable del IVC+R, viajaron a Cuba. ¿Qué pasó? El covid, la judicialización de la cesión de los derechos de algunas obras y la situación internacional fueron los argumentos, según fuentes la Generalitat del Botánico, que impidieron cumplir con la palabra dada.

En ambos casos son iniciativas que escapan de un Museo Sorolla en Valencia, proyecto que sólo se puede materializar con el apoyo (no concedido hasta el momento)de los descendientes del maestro de la luz.

Lo que sí ha prosperado en Valencia son diferentes espacios a Sorolla. El Centro del Carmen, bajo la dirección de Felipe Garín, inauguró en 2007 el Centro Internacional Sorolla, concebido como un espacio de exhibición de la obra del pintor valenciano, así como un foro de estudio de su trabajo y el de sus discípulos. Esta sala dejó de funcionar hace años, justo cuando se impulsó en 2011 una sala monográfica en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Este espacio cerró en marzo de 2019, con el Consell del Botánico.