El Museo de Bellas Artes de Valencia cierra la sala Sorolla Dos personas en la sala Sorolla, que se desmantela estos días en el Bellas Artes. / lp El museo empieza a desmantelar la estancia permanente dedicada al pintor tras ocho años de actividad CARMEN VELASCO Valencia Martes, 5 marzo 2019, 20:07

Adiós a la sala Sorolla. Adiós al espacio propio del pintor en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Adiós a un proyecto inaugurado en octubre de 2011, que al mes de ser abierto recibió la visita de Blanca Pons Sorolla, biznieta del artista. Adiós a una iniciativa que logró la exhibición temporal de joyas en manos de coleccionistas, como 'Adelfas en el patio de la casa', que tras abandonar la pinacoteca valenciana salió a subasta (Sotheby's lo vendió por 469.000 euros en Londres). Adiós a unas estancias (ocupaban la sala 10 de la pinacoteca) que han ido perdiendo fuerza artística en manos del actual equipo de la Conselleria de Cultura, que optó por no alimentar la sala Sorolla puesta en marcha en la anterior legislatura (PP).

Hoy los visitantes que se acerquen al San Pío V en busca de Sorolla se encontrarán con la sala cerrada al público. Todas las piezas, como confirmó ayer la dirección general de Cultura y Patrimonio, se trasladarán al edificio de ampliación del museo, bautizado con el nombre de Pérez Castiel. Los sorolla se incluirán en la exposición 'El inicio de la pintura moderna en España: Joaquín Sorolla y su tiempo', que cuenta con piezas de Cecilio Pla, José y Mariano Benlliure y Fillol. La imagen escogida para la promoción de la próxima muestra es 'Marina', pieza que hasta el pasado domingo se exhibía en el espacio permanente dedicado a Sorolla.

Se desviste el espacio permanente para vestir el inmueble de la V fase de ampliación, cuyas obras terminaron en enero de 2017 y desde entonces está sin uso. ¿Qué pasará con la sala 10? «Se dedicará a exposiciones temporales», apuntaron las mismas fuentes. El lugar que durante ocho años lo ha ocupado Sorolla dejará espacio a otros autores. El próximo 29 de marzo el Bellas Artes tiene previsto inaugurar 'Picasso-Cela. Escritos, libros y cerámicas' en las estancias donde estuvieron los sorolla. En septiembre de 2019, será el turno de 'Teste Grottesche', una muestra de dibujos y aguafuertes sobre las cabezas grotescas que pintó Leonardo da Vinci.

Daño colateral

La sala Sorolla, además, comunica con el sarcófago de Blasco Ibáñez, obra de Mariano Benlliure. El desmantelamiento de la sala 10 impedirá durante este mes que el público acceda a esta escultura. Hasta el 29 de marzo, fecha prevista para la inauguración de 'Picasso-Cela', no se podrá observar el mausoleo que llegó al San Pío V en febrero de 2017 procedente del Centro del Carmen, es decir, en esta legislatura ha estado en dos museos diferentes aunque su destino final, según el Ayuntamiento, es el Cementerio General.

Con la decisión de eliminar el espacio Sorolla el itinerario por la colección permanente se interrumpe. Así, después de las salas 9, dedicadas al barroco valenciano del siglo XVII y situadas en la planta baja del edificio, se programará Picasso y Leonardo da Vinci durante 2019. Durante 2020 puede volver a cambiar si se aplica el nuevo plan museológico (la hoja de ruta artística), que depende del Ministerio de Cultura. Es el Gobierno central el que debe licitar y adjudicar el plan museográfico (vitrinas, audiovisuales, etcétera de la línea expositiva).

Piezas de Soledad Sevilla, Equipo Crónica y Juan Genovés, a subasta por 114.000 euros El arte de creadores de la Comunitat protagoniza las próximas pujas de la casa de subastas Fernando Durán de Madrid. En dos jornadas saldrán al mercado piezas por un precio superior a 114.000 euros. El próximo 19 de marzo, dedicado al arte contemporáneo, la obra 'Y hasta la estrella asustas en su cielo', de Soledad Sevilla, buscará comprador a partir de 15.000 euros. 'Café, copa y puro', de Equipo Crónica, hará lo propio con un precio de salida de 4.000 euros; y 'Telúrico', de Juan Genovés, parte con un precio de salida de 40.000 euros. En el apartado de pintura antigua, el 20 de marzo de 2019, se subastará 'Retrato de la Marquesa de Alquibla', tallado en mármol de Carrara y obra de Mariano Benlliure. «Destaca este retrato por el aristocrático porte y la captación psicológica de la bella dama, cuyo busto emerge de una gran estola en que aparecen labradas rosas y formas que recuerdan a la espuma del mar, con delicada labor de trépano. Las calidades táctiles de la piel se ven acentuadas por la desnudez del cuerpo y la limpieza de la cara, al estar el pelo recogido a través de dos peinetas con perlas», según un comunicado de la casa de subastas madrileña. El precio de salida de esta pieza escultórica es de 35.000 euros. La firma Fernando Durán también venderá «la excelente gouache sobre cartón», según la casa de subasta, 'Retrato de mujer con mantilla negra'. Esta «interesante obra», de mide 66 x 50 centímetros, busca comprador a partir de 20.000 euros. Sorolla es un habitual de las subastas tanto en España como en Nueva York o Londres. En esta última ciudad se inaugurará el próximo 18 de marzo de 2019 la retrospectiva 'Sorolla, el maestro de la luz', que acoge la National Gallery.

La sala Sorolla nació como una reagrupación de la obra del creador de los paneles 'Visión de España' en Valencia y funcionó al principio como reclamo para que los coleccionistas cedieran sus piezas al San Pío V. Este espacio, que logró exhibir más de medio centenar de piezas, quedó reducido a una colección de retratos en el último año. Desde diciembre de 2015 hasta la fecha, la pérdida de lienzos de Sorolla ha sido incesante. Del Bellas Artes de Valencia han salido 'Estudio para retrato de la reina Victoria Eugenia', 'San Francisco Javier', 'Cabeza de italiana', 'Adelfas en el patio de la casa de Sorolla', 'María Clotilde', 'María con blusa roja' y 'Retrato de don Carlos Urcola con su hija Eulalia', entre otros. Cultura no ha tratado de retenerlos, es decir, no ha renovado los depósitos.

El actual equipo de la Conselleria de Cultura no asumió el proyecto de la anterior legislatura ni tampoco ha propuesto una recuperación sistemática, ordenada y razonada de la obra de Sorolla en Valencia. El único museo de la capital del Turia que ha apostado de forma inequívoca por Sorolla es la Fundación Bancaja que, primero, logró traer los paneles de la Hispanic Society of New York y desde entonces diversas exposiciones al genio del Cabanyal. Este semestre está previsto una muestra sorollista, comisariada por Sofía Barrón.