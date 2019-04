Los secretos del 10 Sentidos más comprometido La coreógrafa canadiense Louise Lecavalier. / LP Festival del 2 al 19 de mayo La cita cultural de artes vivas propone un concierto bajo el agua, montajes sobre violencia de género y propuestas internacionales NOELIA CAMACHO Valencia Miércoles, 17 abril 2019, 01:11

El festival 10 Sentidos no sólo se expande a otros municipios, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS en la edición del pasado sábado. Su ambición no se frena y, para la cita que ha programado entre el 2 y el 19 de mayo, se compromete aún más con las artes vivas y la problemática social. Este año, además, plantea un buen número de propuestas internacionales, actividades que trascienden el escenario y llegan hasta las artes plásticas y una necesaria reflexión sobre todos los tipos de violencia –aunque de vital importancia sobre la lacra de la violencia de género–. Una de las directoras del certamen, Meritxell Barberá, da las claves de un festival que se desarrollará en diversos espacios de la ciudad como San Miguel de los Reyes, el Palau de la Generalitat, el teatro Principal, La Nau, Las Naves, Rambleta o los refugios antiaéreos y que cuenta con el patrocinio de Caixa Popular y Cervezas Alhambra.

Una reflexión sobre todo tipo de violencia

El lema de esta novena edición es claro: 'Bestias'. «Es un tema tan amplio, que toca tantos ámbitos que esta edición puede considerarse la más comprometida», asegura una de las directoras del festival. Hasta tal punto que una de las sorpresas del festival es, además, la coproducción que realiza 10 Sentidos. 'Macho man', de Álex Rígola, es una instalación que se ubicará en el Centro del Carmen del 12 al 19 de mayo y que propone un viaje escénico donde el público se moverá a través de una especie de laberinto donde escuchará el testimonio de mujeres maltratadas. Todo un alegato contra la violencia machista que pretende ahondar en esta «lacra social». «Nos interesan todos los tipos de violencia, desde la que sufren las personas mayores a las que padecen los inmigrantes. Pero como mujeres, estamos implicadas con este problema», sostiene Barberá, quien codirige el certamen junto a Inma García.

Montajes en la calle y una obra con cien personas

El 10 Sentidos más comprometido busca la implicación social. Su Certamen Coreográfico, que propone montajes y talleres para todos los públicos, vuelve a salir a la calle para atrapar al espectador. Un individuo que, además, pasa a ser sujeto activo de una cita cultural que presenta el proyecto de Shamel Pitts 'Beast Dance', una performance masiva en la que participarán más de cien personas de todos los ámbitos que se unirán para realizar la coreografía que el propio Pitts ha creado para el festival. Será el 4 de mayo a las 12.30 en el Palau de la Generalitat.

Lecavalier, Vandekeybus y Between Music

10 Sentidos propone una serie de montajes que ahondan en el lema de esta edición y que se estrenan en Valencia. El certamen se abrirá el 2 de mayo en San Miguel de los Reyes con un concierto de la banda danesa Between Music realizado íntegramente con sus componentes sumergidos en tanques de agua. Además, la canadiense Louise Lecavalier realizará con 'So blue' su alegato contra la violencia (5 de mayo en el Principal). Otra propuesta internacional es la de Win Vandekeybus con 'Go Figure Out Yourself'.

De Enrique Urbizu a las galerías valencianas

Este 10 Sentidos plantea llegar a todos los ámbitos. De ahí que, el ciclo de cine cuente el director Enrique Urbizu, que presentará 'No habrá paz para los malvados' en la Filmoteca, donde también se proyectarán 'American Pshyco' y 'Perros de paja'. Las librerías de la ciudad ofrecerán en sus establecimientos una selección de libros relacionados con la temática de esta edición y las galerías Set Espai d'Art, Pepita Lumier y Luis Adelantado, acogerán tres solos de danza frente a obras seleccionadas por los galeristas