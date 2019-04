Wim Vandekeybus se suma al Festival 10 Sentidos El coreógrafo belga presenta 'Go Figure Out Yourself' en San Miguel de los Reyes REDACCIÓN Martes, 2 abril 2019, 01:03

valencia. El prestigioso coreógrafo Wim Vandekeybus dinamitará la frontera del escenario y reducirá «a escombros» los límites entre el público y los intérpretes en el espectáculo 'Go Figure Out Yourself', dirigido por el artista belga junto a su compañía Última Vez, que mezcla música y baile, en una pieza que se suma al Festival 10 Sentidos. La obra podrá verse el 10 de mayo en el monasterio San Miguel de los Reyes de Valencia, en el marco del festival, y plantea un encuentro con el público en un espacio «desnudo».

La pieza de Vandekeybus busca «dinamitar», según sus responsables, la frontera que impone el escenario y reducir «a escombros» los límites que existen entre el público y los intérpretes, algo que hacen al ritmo de una banda sonora que mezcla palabras, música y baile.

En el espectáculo, que cuenta con los intérpretes Sadé Alleyne, Maria Kolegova, Hugh Stanier, Kit King y Tim Bogaerts, cinco personajes transportan a los espectadores más allá de las paredes protectoras del escenario para mostrarles «un lugar donde dar forma a los propios pensamientos con solo observar y escuchar a los demás», explica Vandekeybus. En ese contexto, la pieza del coreógrafo belga supone «una expedición que lo abarca todo» y en la que se invita a la audiencia «a rendirse a un camino impredecible y emocionante.