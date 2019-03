Diez compañías, en el Festival 10 Sentidos EFE. Viernes, 15 marzo 2019, 01:20

Diez compañías competirán en el Certamen Coreográfico de 10 Sentidos. Son Purnendra Meshram con '2 Men' (India), Spoken Movement con 'Family Honour' (Reino Unido), Abarukas /Yoshito Sakuraba con 'Coming Home' (EE UU), Roni Chadash con 'Ani-Ma (Israel), Roni Rotem con 'Men to be' (Israel), Marina Miguelez con 'Work on Julius Caesar' (España), Jerahuni Movement Factory con 'Chirorodziva / The sleeping pool' (Zimbabue), Attila Andrasi con 'Once upon a time' (Hungría), Thibaut Eiferman, con 'H H H' (Francia) y Mucha Muchacha con 'Volumen 1' (España).