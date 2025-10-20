Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Primitiva de este lunes deja un nuevo millonario en un municipio famoso por su romería
El tributo de la bravura

La casta es intocable, lo que provoca que el aficionado vea en el torero al héroe que es

PEDRO TOLEDANO

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:51

La bravura, inexorablemente, cada temporada se cobra su tributo en sangre. Es cierto que en los últimos tiempos la alquimia ganadera ha logrado hacer que ... las embestidas sean regularmente más uniformes, más humilladas, más atemperadas, pero lo que no ha logrado, porque sería el principio del fin, ha sido moderar la bravura, al contrario, el toro actual es bravo como no lo ha sido nunca. La casta es intocable como sustento que es por antonomasia de la emoción. Lo que provoca que el aficionado vea en el torero al héroe que es. De ahí que ser torero sea tan difícil y como diría el amigo Enrique Martín Arranz, obliga a hacer milagros.

