The Cat Empire estrena la Sala Auditorio del Roig Arena al ritmo del jazz, rock y música latina Su disco 'Bird in Paradise' hizo bailar a un público de todas las edades

Rosana Ferrando Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:14

Valencia vibró anoche con la visita de The Cat Empire, la banda australiana que ha sabido hacer del mestizaje sonoro su seña de identidad. Lo hizo en un marco histórico: fueron los encargados de estrenar la nueva Sala Auditorio del Roig Arena, un espacio que promete convertirse en referente de los grandes directos en la ciudad.

Desde los primeros acordes, el público gritaba y saltaba como poseído por los ritmos exóticos que la banda empezaba a marcar. «Manos arriba» pedían desde el escenario, y la respuesta fue inmediata: un mar de brazos al compás de ritmos tribales, jazz, ska y sonidos latinos que transformaron la sala en una fiesta global.

El concierto fue una demostración de fuerza coral: ocho músicos en escena, tres trompetistas que alternaban metales con coros, un cantante polivalente que no dejó de moverse de un lado a otro mientras tocaba y bailaba, un teclado dialogando con los bongos, una batería que marcaba la cadencia y una bajista-guitarrista que aportaba un contrapeso rítmico esencial. «Lo que más me impresiona es cómo parecen coreografiar cada movimiento sin dejar de tocar», comentaba Laura, una asistente visiblemente emocionada.

La fusión de estilos no dio tregua: flamenco, música cubana, rock australiano, incluso pinceladas de rap. El nuevo disco, 'Bird in Paradise', sonó fresco y atrevido, con un guiño claro a España. «La música de este país nos ha influenciado mucho», confesó el vocalista principal en un perfecto español, lo cual arrancó una ovación.

La acústica del recinto, puesta a prueba por la complejidad de la banda, salió victoriosa. Cada instrumento tuvo su espacio sin eclipsar al resto, desde las trompetas más potentes hasta la maraca más discreta. «Se escucha de lujo, parece un CD pero con toda la energía del directo», señalaba Jorge, otro de los fans, fascinado por la claridad del sonido.

El contraste de las voces, sobre todo cuando la potente voz femenina que irrumpía entre los coros masculinos, regaló algunos de los momentos más intensos de la noche. Los músicos interactuaron constantemente con el público, animándole a repetir estribillos y coros. Las palmas fueron un constante al ritmo que marcaba la batería en cada canción.

El Roig Arena respondió con creces a su primer gran reto. La iluminación, perfectamente sincronizada con el ritmo, multiplicaba la fuerza de cada canción y la disposición del escenario permitía una visión impecable desde cualquier punto de la sala.

La energía no decayó ni un instante: bailar era inevitable, los cuerpos se movían casi sin darse cuenta al compás de melodías que recordaban tanto a las playas de Oceanía como a una verbena mediterránea. Entre cambios de instrumentos, bailes improvisados y coros que sonaban como un rugido colectivo, The Cat Empire demostró por qué sigue siendo uno de los grupos más magnéticos del panorama internacional. Cuando el concierto terminó, el público se negó a que ese fuera el final y continuó los coros como plegaria para que reanudaran el estribillo más famoso del grupo.

El estreno del Roig Arena no pudo tener mejores padrinos: un grupo capaz de convertir un concierto en una experiencia tribal, festiva y universal. Y por lo visto, el público valenciano ya espera la próxima visita con los brazos en alto.