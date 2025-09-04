ROA actuará en el Roig Arena este año Las entradas para el concierto ya están a la venta

Cuenta atrás para la apertura del Roig Arena de Valencia, el nuevo recinto multiusos de la ciudad que albergará todo tipo de eventos de entretenimiento, deportivos y corporativos. Será este sábado, 6 de septiembre, cuando finalmente, abra sus puertas situando a la ciudad de Valencia en todo un referente internacional.

Y es que a su escenario se subirán artistas muy destacados como Hans Zimmer, Camilo, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra, Rusowsky y ROA, quien ha confirmado que actuará en el Roig Arena el próximo 30 de octubre.

A través de sus temas de música urbana, el cantante puertorriqueño ha construido una base de fieles fans, con más de un millón de seguidores en redes sociales. Sus éxitos más recientes, «PPC» (junto a Hades66) y «FANTASÍA» continúan en lo alto de las listas recientes, «PPC» (junto a Hades66) y «FANTASÍA» continúan en lo alto de las listas millones de escuchas en plataformas digitales.

Por su parte, «ETA-RMX», en el que colabora con De la Rose, Luar La L, Yan Block y Omar Courtz, ha superado los 90 millones de streams a nivel global y ha entrado en el top 50 de canciones latinas de Billboard. Las entradas para el evento ya están disponibles en la página web del Roig Arena.

Con un presupuesto de más de 300 millones de euros – sufragados íntegramente por el patrimonio personal del presidente de Mercadona, Juan Roig – el futuro Roig Arena tendrá actividad los 365 días del año: será la nueva casa del Valencia Basket (allí jugarán sus primeros equipos masculino y femenino y se ubicará la tienda museo del club); acogerá la Copa ACB en 2026 y 2027; además de más de 50 conciertos y espectáculos que ya se han confirmado.