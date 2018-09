Se retrasa la reapertura de Puzzle, la icónica discoteca de la 'ruta del Bakalao' 01:04 LP La vuelta del popular local tendrá que esperar «por imprevistos y demoras en las obras de la sala», según ha explicado el propio club en sus redes sociales TAMARA VILLENA Viernes, 14 septiembre 2018, 09:34

«Hay amores que están destinados a ser para siempre»: así anunciaba Puzzle, la mítica discoteca de la 'ruta del Bakalao', su vuelta al circuito de la fiesta nocturna valenciana. El club publicaba su retorno con un video en redes sociales donde mostraba, a ritmo de ACDC, que las obras para poner en marcha de nuevo el local ya habían comenzado. La reapertura, fruto de un acuerdo entre los propietarios de la sala y la organización del Medusa Sunbeach Festival, estaba prevista para el próximo 20 de octubre. Pero, al parecer, el retorno de la icónica Puzzle tendrá que esperar.

«Nos vemos obligados a posponer la fecha de apertura», declaraba el club a través de un comunicado en su cuenta de Facebook el pasado 29 de agosto. La reforma para arrancar de nuevo la conocida discoteca de ocio del Perelló no estará lista para la fecha planteada, «por imprevistos y demoras en las obras de la sala», según ha detallado Puzzle International Club en su perfil de la red social. Imprevistos que retrasan, pero no cancelan: el local no tiene pensado dejar de lado su objetivo de homenajear el frenético ritmo de la 'ruta del Bakalao'. «Estos contratiempos no nos detienen, continuamos trabajando para que el latido de Puzzle no se apague nunca», asegura la organización en su publicación.

Por el momento se desconoce la nueva fecha oficial, pero desde Puzzle International Club recomiendan estar pendientes de sus redes sociales para actualizaciones sobre su vuelta al panorama del ocio nocturno en Valencia. «Os informaremos de la nueva fecha, así como de todas las novedades, en nuestras redes sociales», concluye el post con el comunicado del local. La venta de entradas, prevista para el pasado 3 de septiembre en su web, también tendrá que esperar hasta próximo aviso.

Tras más de treinta años como icono por excelencia de la fiesta valenciana y nacional, Puzzle apagaba su música en 2011 de manera definitiva. Ahora, en Sueca volverá a sonar el ritmo de la época más desenfrenada de España con ocho sesiones anuales que se inaugurarán con esta primera jornada, homenaje a la 'noche eterna', que aún está por concretar.