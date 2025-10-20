La Orquesta Panorama anuncia una nueva fecha de despedida para el final de su gira en un municipio valenciano La banda gallega pone fin a su gira Epic Tour de 2025 con una actuación que había aplazado este mismo mes

Tamara Villena Valencia Lunes, 20 de octubre 2025, 00:39

Si hay una orquesta que mueve masas en España es la Panorama, tanto que se ha convertido en una apuesta segura en las fiesta de cualquier municipio y son muchos los que se desplazan para poder disfrutar de una noche de música en directo con ellos. El grupo gallego cuenta con casi 40 años de experiencia en los escenarios, desde que comenzó su andadura en 1988, con tan solo ocho integrantes masculinos.

Las cosas han cambiado mucho y ahora son veinte los profesionales que se suben al escenario para hacer disfrutar al público con canciones de todo tipo, bailarines, luces, pantallas led... Un auténtico espectáculo de más de tres horas que les lleva año tras año de gira por toda España, especialmente durante los meses de verano.

Ahora, la Orquesta Panorama se toma un merecido descanso tras pasar los meses estivales viajando por localidades de todo el país y pone fin a su gira este mismo mes de octubre, con dos actuaciones más con las que pondrá el broche de oro a su gira. La última de estas dos actuaciones es una nueva fecha para la Panorama, que reubica uno de sus conciertos aplazados para convertirlo en el final de su tour.

Y es que, a la próxima fecha de Hellín (Albacete), donde actuarán el próximo 24 de octubre, la Panorama suma ahora la nueva fecha para el concierto aplazado en el municipio valenciano de Sagunto, que se ha convertido en la última parada de su gira. Será tan solo un día después de su paso por la localidad albaceteña, el próximo 25 de octubre, cuando la orquesta dé el último espectáculo del tour.

«Prepárate para vivir el fin de gira más épico de Panorama», escriben en el anuncio vía Instagram:

La Orquesta Panorama sube al escenario a 22 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Para ello, desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Panorama lleva treinta años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Cada una de sus giras promedia entre 150 y 200 actuaciones por toda la geografía nacional.