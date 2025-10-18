La Orquesta Panorama se despide con una actuación en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa La banda gallega pone fin a su gira Epic Tour de 2025

Sábado, 18 de octubre 2025

La Orquesta Panorama pone fin a su gira de 2025. «Última oportunidad de vivir la experiencia más épica, la música más potente y la energía inigualable» de su Epic Tour. Quedan atrás más de 150 actuaciones durante el verano por toda la geografía nacional.

La última actuación está programada para el próximo viernes 24 de octubre, aunque quedan pendientes los conciertos que tuvo que aplazar debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas: Sagunto, Cullera, Tavernes de la Valldigna y Torre Pacheco esperan nuevas fechas para disfrutar de la, para muchos, mejor orquesta de España.

La Orquesta Panorama actuará el próximo viernes 24 de octubre en el Recinto Ferial de Hellín (Albacete), a partir de las 23.00 horas, aunque las puertas se abrirán a las 21.00 h. El precio de la entrada más consumición es de 12 euros (13,20 con gastos en internet).

La banda gallega actuará en Hellín coincidiendo con la festividad de San Rafael, patrón de esta localidad albaceteña de 30.000 habitantes famosa por su Semana Santa.

La Orquesta Panorama sube al escenario a 22 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Para ello, desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Panorama lleva treinta años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Cada una de sus giras promedia entre 150 y 200 actuaciones por toda la geografía nacional.