Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una actuación de la Orquesta Panorama. Ana Cobo

La Orquesta Panorama se despide con una actuación en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa

La banda gallega pone fin a su gira Epic Tour de 2025

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:53

Comenta

La Orquesta Panorama pone fin a su gira de 2025. «Última oportunidad de vivir la experiencia más épica, la música más potente y la energía inigualable» de su Epic Tour. Quedan atrás más de 150 actuaciones durante el verano por toda la geografía nacional.

La última actuación está programada para el próximo viernes 24 de octubre, aunque quedan pendientes los conciertos que tuvo que aplazar debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas: Sagunto, Cullera, Tavernes de la Valldigna y Torre Pacheco esperan nuevas fechas para disfrutar de la, para muchos, mejor orquesta de España.

La Orquesta Panorama actuará el próximo viernes 24 de octubre en el Recinto Ferial de Hellín (Albacete), a partir de las 23.00 horas, aunque las puertas se abrirán a las 21.00 h. El precio de la entrada más consumición es de 12 euros (13,20 con gastos en internet).

La banda gallega actuará en Hellín coincidiendo con la festividad de San Rafael, patrón de esta localidad albaceteña de 30.000 habitantes famosa por su Semana Santa.

La Orquesta Panorama sube al escenario a 22 artistas para ofrecer tres horas de música en directo con un repertorio de grandes éxitos. Para ello, desplaza varios camiones tráiler para el traslado del escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Panorama lleva treinta años sobre los escenarios de pueblos y ciudades de nuestro país y se ha convertido en uno de los mayores atractivos de las celebraciones patronales. Cada una de sus giras promedia entre 150 y 200 actuaciones por toda la geografía nacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  2. 2

    La red de narcos del puerto de Valencia intentó comprar un complejo hotelero en Mojácar por 20 millones de euros
  3. 3

    Último paso para que Valencia multe en la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Agencia Tributaria sigue la pista de la compra del edificio de Correos de Valencia
  5. 5 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  6. 6 Localizan con vida a un hombre que llevaba varios días herido e inconsciente en su domicilio en Valencia
  7. 7

    Una promotora pone a la venta 98 viviendas desde 241.000 euros en el nuevo barrio de Valencia
  8. 8 El cártel de los Balcanes ocultó 1.700 kilos de cocaína en un arcón de acero para que el escáner no los detectara
  9. 9 Muere un hombre con movilidad reducida tras caerse por las escaleras en Benetússer
  10. 10 El Valencia CF salda su deuda con Benicalap

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama se despide con una actuación en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa

La Orquesta Panorama se despide con una actuación en un municipio de 30.000 habitantes famoso por su Semana Santa