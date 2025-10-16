La Orquesta Panorama actúa este jueves en una localidad de 1.200 habitantes

A. Pedroche Jueves, 16 de octubre 2025, 00:34 Comenta Compartir

Nueva actuación de la Orquesta Panorama este jueves 16 de octubre. La banda gallega vuelve a subirse a los escenarios en lo que será uno de los últimos coletazos de su Epic Tour 2025. Durante los meses de julio y agosto recorrieron sin parar la Península celebrando actuaciones en localidades de todo tipo: desde pueblos de apenas unos cientos de vecinos a grandes municipios con cientos de miles de habitantes. En septiembre continuaron con su apretada agenda. Realizaron un total de 25 shows en apenas 30 días. Este mes será el último dentro de su gira. El grupo había programado un total de once conciertos. Dos de ellos tuvieron que ser cancelados debido a las fuertes lluvias.

Sin embargo, si nada lo impide, este jueves volverán a subirse a un escenario. Panorama actuará en Hoznayo, una localidad cántabra que cuenta con poco más de 1.200 habitantes. Este municipio es conocido por el palacio de los Acebedo. Pese a que fue restaurado hace poco, data de 1620. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1979. Dentro de este palacio se situaban las estatuas orantes de varios miembros de la familia de los Acebedo, declaradas Bien de Interés Cultural en 2003.

Hoznayo se encuentra celebrando las fiestas de San Lucas, que tienen lugar este mes de octubre. Más allá de la actuación de Panorama hay programados diferentes eventos y actos como la gran feria de artesanía, de gastronomía, de productos de temporada y del mejor ganado de los campos de Cantabria. El show será en el parking del Hotel Aldema. Comenzará a las 21.00 horas y la entrada para el público es totalmente gratuita.

Al día siguiente volverán a actuar. Esta vez cruzarán la frontera y se irán a Portugal. Tras este show, Panorama se tomará unos días de descanso. Volverán a los escenarios el próximo 24 de octubre. Cerrarán su Epic Tour con un concierto en Hellín (Albacete).

Sobre la Orquesta Panorama

Fue fundada en 1988. Únicamente eran ocho integrantes. Todos hombres. Viajaban a bordo de una furgoneta Mercedes 406 y contaban con un equipo de sonido de 500 vatios. Lito Garrido, líder de la banda, revolucionó las verbenas en la década de los noventa. Cambió el repertorio. Dejó atras los boleros, las cumbias y los pasodobles para cantar canciones más actuales. Por ejemplo, los éxitos del verano. Esto acercó a Panorama a un público más joven e hizo que su nombre se fuera conociendo gracias al boca a boca.

En la actualidad es para muchos la mejor orquesta de nuestro país. Ahora cuentan con más de una veintena de miembros entre músicos, cantantes, bailarines y acróbatas. También cuentan con un imponente equipo de sonido y han introducido en su show pantallas led, luces y más tecnología. Su espectáculo dura dos horas y hace las delicias de los espectadores.

Temas

Conciertos de música en la Comunitat Valenciana