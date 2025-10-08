La Orquesta Panorama suspende dos actuaciones en dos días Ambos conciertos quedan ahora pendientes de que se recoloquen en otras fechas

Andoni Torres Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:08 | Actualizado 20:30h.

La Orquesta Panorama se ha visto obligada a suspender dos actuaciones en dos días consecutivos, las que debía ofrecer el miércoles 8 y el viernes 9 de octubre. Ambos conciertos quedan ahora pendientes de que se recoloquen en otras fechas.

La previsión de fuertes lluvias para lso próximos días ha obligado a suspender las actuaciones de la Orquesta Panorama en Cullera (8 de octubre) y Sagunto (9 de octubre). La provincia de Valencia se encuentra en aviso naranja de Aemet ante la probabilidad de fuertes tormentas.

Si el tiempo lo permite, Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

