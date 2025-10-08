Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet amplía hasta las 15.00 horas del viernes el aviso naranja por fuertes tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde más lloverá
Una actuación de la Orquesta Panorama. Juan carlos Román

La Orquesta Panorama suspende dos actuaciones en dos días

Ambos conciertos quedan ahora pendientes de que se recoloquen en otras fechas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:08

La Orquesta Panorama se ha visto obligada a suspender dos actuaciones en dos días consecutivos, las que debía ofrecer el miércoles 8 y el viernes 9 de octubre. Ambos conciertos quedan ahora pendientes de que se recoloquen en otras fechas.

La previsión de fuertes lluvias para lso próximos días ha obligado a suspender las actuaciones de la Orquesta Panorama en Cullera (8 de octubre) y Sagunto (9 de octubre). La provincia de Valencia se encuentra en aviso naranja de Aemet ante la probabilidad de fuertes tormentas.

Si el tiempo lo permite, Panorama viajará el viernes 10 a Torre Pacheco (Murcia), el sábado 11 a Tavernes de la Valldigna (Valencia), el 16 de octubre a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el 24 a Hellín (Albacete).

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

