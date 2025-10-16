Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Integrantes del cuerpo de baile de la orquesta Panorama, durante una actuación.

Integrantes del cuerpo de baile de la orquesta Panorama, durante una actuación. IP

La Orquesta Panorama actúa este viernes en un pueblo de apenas 8.000 vecinos popular por su chuletón y cochinillo

El grupo gallego apura sus últimas actuaciones de la gira Epic Tour 2025 con la mente puesta en el año que viene

D. Merino

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:53

Cuenta atrás para el final de otro año mágico de la Orquesta Panorama tras sus más de 200 actuaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional e internacional. El grupo gallego liderado por Lito Garrido cuenta los segundos para dar por finalizada otra temporada no sin antes ofrecer por última vez uno de los espectaculos de luces y sonidos más espectaculares del panorama nacional.

El gigante gallego que transforma cada fiesta de pueblo en un festival de gran formato, hará las delicias de la gente este viernes, 17 de octubre, en una de las pocas paradas fuera de España. Y es que la considerada por muchos como mejor orquesta del país actúa en Mogadouro, una localidad muy cercana a Salamanca y Zamora, de 8.301 habitantes (2021) con motivo de la feria anual Dos Gorazes. Precisamente esta feria lleva asociado un componente gastronómico, donde el chuletón de ternera a la parrilla y el cochinillo despiertan el hambre de los visitantes.

Por otro lado, cabe recordar que el pasado mes de agosto la Panorama ya realizó una actuación en tierras portuguesas. Concretamente en Malhadas perteneciente al municipio de Miranda do Douro y en una zona muy similar al concierto previsto ahora.

Como suele ser habitual, más de una veintena de artistas subirán al escenario para ofrecer los mejores temas musicales del verano y otros clásicos de ayer y hoy. En un operativo que moviliza una maquinaria colosal con horas de antelación, y es que los camiones encargados del montaje del escenario llegan cinco horas antes, mientras que los cantantes dos, tal y como pudo ver LAS PROVINCIAS en un reportaje reciente.

Todo ello, antes de proseguir con la última actuación de octubre del Epic Tour 2025 que tendrá lugar el 24 en Hellín (Albacete). No obstante, cabe recordar que las visitas previstas durante este mes en la provincia de Valencia tuvieron que ser suspendidas a causa de las fuertes lluvias y la dana Alice, por lo que no sería de extrañar que el grupo gallego regresará en cualquier momento a la Comunitat Valenciana para dar una última alegría a sus seguidores.

