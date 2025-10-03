La Orquesta Panorama actúa este viernes en una localidad de 8.000 habitantes conocida por su almuerzo

A. Pedroche Viernes, 3 de octubre 2025, 01:31 Comenta Compartir

Para muchos la Orquesta Panorama organiza las mejores verbenas en todo el país. Este grupo gallego cuenta con una amplia experiencia. Se creó en 1988. Sus inicios fueron humildes. Eran sólo ocho integrantes masculinos que viajaban a bordo de una furgoneta Mercedes 406 con un equipo de sonido de 500 vatios. Cantaban lo que era común en aquella época: boleros, pasodobles, cumbias, rancheras, rumbas...Sin embargo, el líder y fundador de la banda, 'Lito' Garrido quiso darle un lavado de cara. Comenzaron a incluir en su repertorio otros géneros e incluyeron los grandes éxitos de cada verano. Esto, en plena década de los 90, fue toda una revolución. Se acercaron a un público mucho más juvenil y su popularidad creció como la espuma.

Actualmente Panorama está muy consolidada. Han ampliado enormemente su equipo. Incluyen músicas y voces femeninas. Cuentan con bailares y acróbatas para mejorar la calidad de su espectáculo. En su show han incluido elementos electrónicos como pantallas led, robots de luz y potencia de sonido que mejoran la experiencia del espectador. Tanta gente y tanto equipo ya no caben en una furgoneta. Ahora la orquesta cuenta con 4 tráileres que se desplazan a cada localidad en la que actúan.

Después de un verano completo en el que no han parado de actuar, en septiembre siguieron con su Epic Tour 2025. Realizaron 25 shows en apenas 30 días. Pero el grupo no para y este mes de octubre tiene un calendario repleto de eventos. Se estrenan este mismo viernes 3 de octubre y lo hacen en una localidad valenciana.

La Orquesta Panorama actúa en Náquera. Este municipio de la comarca de Camp de Turia cuenta con 8.300 habitantes. Se encuentra a los pies del Parque Natural de la Sierra Calderona. Es un espacio al aire libre único y perfecto para el ciclismo de montaña y el senderismo. Sin embargo, esta localidad también es famosa entre los valencianos porque en ella se encuentra el restaurante El Pastoret. Es famoso en la provincia por sus almuerzos. Decenas de personas se acercan hasta allí a diario para degustar sus bocadillos XXL.

La actuación de Panorama en Náquera forma parte de la programación de las fiestas de la virgen de la Encarnación y de san Francisco de Asís; patrones de la localidad. El concierto se celebrará en la plaza Jaume I. Comenzará a las doce de la noche y la entrada será gratuita para todos los vecinos y curiosos que quieran acercarse y pasar un buen rato.

Otras actuaciones de Panorama en octubre

- 4/10 en Bonete (Albacete)

- 5/10 en Quintanilla del Monte (León)

- 6/10 en Castro de Rei de Lemos (Lugo)

- 8/10 en Cullera (Valencia)

- 9/10 en Sagunto (Valencia)

- 10/10 en Torre Pacheco (Murcia)

- 11/10 en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

- 16/10 en Entrabasaguas (Cantabria)

- 17/10 en Mogradouro (Portugal)

- 24/10 en Hellín (Albacete)