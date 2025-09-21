La Orquesta Panorama actúa este domingo en un municipio de menos de 10.000 habitantes donde se ha rodado una famosa serie de televisión El grupo gallego continúa su gira por toda España

Actuación de la Orquesta Panorama en una imagen de archivo.

Sara Bonillo Valencia Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:19 Comenta Compartir

La Orquesta Panorama continúa su espectacular gira por toda España, y este domingo, 21 de septiembre, hará una parada en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), un municipio de menos de 10.000 habitantes donde se rodaron algunas escenas de la famosa serie 'Vivir sin permiso', protagonizada por José Coronado, Luis Zaheras y Álex González, entre otros.

El grupo gallego, considerado una de las orquestas más importantes y populares del país, sigue recorriendo el territorio nacional con su potente espectáculo musical, que cada año congrega a miles de personas allá donde actúa. Después de pasar este mes de septiembre por tres municipios de la provincia de Valencia (Mislata, Moncada y Alaquàs), la Panorama regresa este fin de semana a Galicia, su tierra de origen, para ofrecer un espectáculo de más de tres horas, con un repertorio variado de canciones actuales y clásicas, y una impresionante puesta en escena.

Fundada en 1988, la Orquesta Panorama se ha convertido en un auténtico referente dentro del panorama de las verbenas y fiestas populares en España. Su crecimiento ha sido imparable gracias a un formato de espectáculo innovador que combina música en directo, efectos visuales de última generación, coreografías, escenografía dinámica y un repertorio que abarca desde grandes éxitos del pop y el rock hasta reguetón, música latina o electrónica. La formación está compuesta por un amplio equipo de músicos, cantantes, bailarines, técnicos y personal de producción que hacen posible cada uno de los shows.

Tras su actuación en A Pobra do Caramiñal, la orquesta aprovechará su estancia en Galicia y también actuará el martes 23 de septiembre en Lalín (Pontevedra) y el viernes 26 San Salvador de Tebra (Pontevedra).

Conciertos de la Orquesta Panorama en septiembre de 2025

- Domingo 21 de septiembre: A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

- Martes 23 de septiembre: Lalín (Pontevedra)

- Viernes 26 de septiembre: San Salvador de Tebra (Pontevedra)

- Sábado 27 de septiembre: Villacondide (Asturias)

- Domingo 28 de septiembre: Santa Minia-Brión (A Coruña)

- Lunes 29 de septiembre: O Porriño (Pontevedra)