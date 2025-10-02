Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Peinado propone mandar al jurado a Gómez, Barrabés y a la asistente por otros cuatro delitos
Media Maratón de Valencia, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

La nueva fecha del concierto de Quevedo coincidirá con el Medio Maratón de Valencia

El último fin de semana de octubre la ciudad recibirá a miles de visitantes adicionales

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:32

Comenta

La cancelación del concierto de Quevedo en Valencia de este 2 de octubre ha provocado el enfado de muchos de los asistentes al evento ... del Roig Arena, pero la nueva fecha que ha anunciado el cantante no ha alegrado a todo el mundo. La razón es que coincide con el fin de semana de celebración del Medio Maratón de Valencia, una carrera en la que participan 25.000 corredores, muchos de ellos procedentes de fuera de Valencia y que tienen copados los viajes en tren y las plazas de hotel.

