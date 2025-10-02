La nueva fecha del concierto de Quevedo coincidirá con el Medio Maratón de Valencia

La cancelación del concierto de Quevedo en Valencia de este 2 de octubre ha provocado el enfado de muchos de los asistentes al evento ... del Roig Arena, pero la nueva fecha que ha anunciado el cantante no ha alegrado a todo el mundo. La razón es que coincide con el fin de semana de celebración del Medio Maratón de Valencia, una carrera en la que participan 25.000 corredores, muchos de ellos procedentes de fuera de Valencia y que tienen copados los viajes en tren y las plazas de hotel.

El concierto de Quevedo ha sido pospuesto al sábado 25 de octubre, justo un día antes de la carrera, que se celebra el domingo 26. Algunos proceden de Madrid y se han llevado la sorpresa de que los precios se han disparado para esa fecha en algunos trenes por la demanda: «Mi madre ya me está mirando trenes y ya están por 70 euros», reconocía algún fan del cantante en las puertas del Roig Arena. Sin embargo, en algunas líneas de alta velocidad se pueden encontrar billetes desde la capital de España a Valencia el mismo día del concierto por alrededor de 20 euros.

El mismo problema puede ocurrir con la ocupación de hoteles, con miles de plazas ocupadas por los atletas que llegan de fuera de Valencia y pernoctan la noche anterior en la ciudad, o con las reservas en bares, restaurantes y locales para comer, en especial durante el sábado.

«La entrada me ha costado 100 euros… ¿y si el 25 no puedo venir?», se lamentaba Laura, otra decepcionada asistente al concierto. Desde el Roig Arena, informan al público que «en caso de no poder asistir», los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas. Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.

Taste The Floor y DQE Productions «agradecen la comprensión a todos los usuarios afectados, lamentando las molestias que se hayan podido ocasionar», detallan en un comunicado.