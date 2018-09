«La música debe ser un servicio público y no la banda sonora de los políticos» El cantante se sube una vez más a los escenarios con su gira 'Symphonic Ríos'. / lp Miguel Ríos | Cantante El artista presenta en Valencia el 29 de septiembre 'Symphonic Ríos', un espectáculo que combina el rock con la música clásica SARA ROQUETA VALENCIA. Jueves, 13 septiembre 2018, 01:37

El cantante Miguel Ríos, que ya en los años 80 consiguió alzar el rock español con temas como 'Himno a la Alegría', 'Santa Lucía' o 'Bienvenidos', regresa una vez más a los escenarios como la voz de una generación que todavía continúa en pie. En esta ocasión lo hará acompañado de 'Los black betty boys' y de una orquesta sinfónica de más de 50 músicos que el viernes 29 de septiembre llenarán de música la plaza de Toros de Valencia de la mano de su nueva gira 'Symphonic Ríos'.

-En 2010 anunció su despedida con 'Bye Bye Ríos', pero ahora vuelve a la carretera, ¿que le aporta esta nuevo proyecto?

-Cada uno me proporciona algo diferente. Todas las giras son maravillosas porque te acercan a la gente que te sigue. Pero este tour tiene el valor añadido de ir con un orquesta sinfónica y con mi propia banda de rock. La verdad es que es un lujazo y yo lo estoy pasando increíble porque estoy en muy buen estado de forma. En mi futuro continuaré igual, viviendo, porque esto es la leche.

-¿Por qué apostó por la fusión de dos géneros que, a priori, parecen tan distintos?

-Esta unión de estilos te da la posibilidad de oír las canciones sin que tengas que inventar un sonido electrónico, nacen puras. Es una sensación epidérmica y emocionante porque ahora mis canciones están vestidas de otra forma, enriquecidas con unos arreglos extraordinarios. Es como comprarle un nuevo armario a mis temas. No pierden su esencia y se convierten en algo más, un paso adelante como forma expresiva.

-Muchas de sus letras surgieron en los años siguientes a la dictadura, ¿considera que, en la actualidad, se están viendo reducidas algunas libertades?

-Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la ley mordaza tenía el objetivo de reducir las voluntades y se están viendo sus consecuencias. Uno de los movimientos que más temor pueden causar a la sociedad civil es que una institución te diga qué puedes decir o que te amenacen con que si haces algo puedes ir a la cárcel. Me parece que había mucha más libertad a principios de los años ochenta que ahora.

-Hay tópicos que se repiten una y otra vez, ¿continúa su música teniendo vigencia con el tiempo?

-Canciones como en 'La frontera', la escribí hace 35 años y ahora es mucho más necesaria que antes. Hay temas que se van despegando de la época en la que fueron hechos. Por eso tiene valor la música, porque sigue siendo un servicio público. La gente la puede continuar utilizando para alertarse con algo, conmoverse o enfadarse. Eso sí, ser la banda sonora de nuestras instituciones políticas es muy triste.

-La gira comenzó el 21 de junio en Barcelona, un territorio que en el último año ha sido el centro de la tensión estatal, ¿puede la música apaciguar los conflictos?

-Los actores políticos se están empeñando en que nada lo mitigue. Es una situación que me cansa y a la vez me da miedo. Lo único que puedo hacer es pensar que, como dicen mis canciones, no hay fronteras y yo no voy a aceptar que sean intelectuales o morales. Tocaré con gente de Cataluña aunque piense diferente a mí.

-Con 'Rock and Ríos' consiguió alzar el rock español, ¿cuál es la salud actual de este género?

-El rock en España está en alza. Lo demuestran los festivales de música con bandas nacionales a la altura de las que vienen de fuera. Después del apogeo de los años 80 y 90, cuando eramos imbencibles, van surgiendo bandas que, en espíritu, no en letra, están consiguiendo cosas maravillosas. Continúa ese espíritu rockero y con calidad.

-Actualmente las nuevas plataformas hacen que la música sea mucho más accesible para los usuarios, ¿es esta una ventaja para la industria?

-Hay gente que tiene millones de descargas y eso ya es producción, porque se mueve mucho dinero que permite regenerar el mercado. Pero, el único eslabón débil de esta cadena sigue siendo el artista porque es el que menos recibe al final, es el más precario. Cuando haya un reparto justo, entonces, será increíble.