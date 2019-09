Melani graba en Valencia el videoclip de 'Marte', la canción de España en Eurovisión Junior 2019 Melani / RTVE El rodaje se ha hecho entre la playa de Cullera y el Oceanogràfic LAS PROVINCIAS Viernes, 27 septiembre 2019, 14:47

Valencia, la tierra natal de Melani, ha sido escogida como escenario para la grabación del videoclip de 'Marte', la canción con la que RTVE participará en Eurovisión Junior 2019 el 24 de noviembre en Polonia. Las localizaciones han sido la playa de Cullera y el Oceanogràfic, con un objetivo: que todo el mundo entienda la canción aunque no comprendan la letra. «Es un mensaje para que todos reciclemos y juntos salvemos el planeta», afirma la joven valenciana.

Una producción que mostrará el principal mensaje de la canción: «Que todos reciclemos y salvemos juntos el planeta», afirma la joven artista

El videoclip, carta de presentación de la candidatura española para los espectadores europeos, mostrará cómo reciclar, especialmente plásticos, y cuidar el medioambiente que nos rodea se convierte en vida, con Melani como narradora. La representante española en Eurovisión Junior recogerá plásticos en la playa y paseará por el Oceanogràfic de Valencia, donde pasará del Pacífico al Atlántico; de las aguas templadas a los mares cálidos del Caribe; o incluso 'irá' al Mar Ártico, donde están las morsas, el animal preferido de Melani.

Melani: «Reciclar es igual a vida»

«El videoclip de 'Marte' es una representación del exceso de plástico que hay en todos los océanos. Mueren un montón de especies marinas al año solo por un trozo de plástico que tiramos un día y al final acaba en el mar. Es un mensaje para que todos reciclemos y juntos salvemos el planeta», ha contado Melani durante la grabación, de la que cuenta una anécdota.

«En la playa de Cullera no había plásticos, estaba muy limpia porque somos muy limpios en Valencia y he traído yo los plásticos de casa para mostrar la realidad de otros mares. Eso sí, he estado pendiente de que no se volaran con el viento y no se ensuciara el mar. Eso lo tengo muy presente», ha afirmado muy concienciada.

«Reciclar es igual a vida. Quiero que el mensaje cale y no sea la típica canción que se queda aquí y ya está, sino que queremos que el mensaje sirva para concienciar a la gente a reciclar. O que al menos lo intenten porque no cuesta nada y con un gesto, entre todos, podemos salvar el planeta», ha explicado Melani sobre el mensaje de 'Marte'.

Eurovisión Junior se celebra el 24 de noviembre en Gliwice-Silesia (Polonia)

En este sentido, la joven está convencida de que el videoclip representará muy bien la canción: «Aunque está en español, la gente que no entienda nuestro idioma va a comprender de lo que trata 'Marte' por las cosas que estamos representando. Y así mentalizaremos a toda Europa».

Melani también ha hablado con RTVE.es sobre el 24 de noviembre, día en el que actuará en Gliwice-Silesia (Polonia) representando a España en Eurovisión: «Tengo muchas ganas ya. Estoy deseando que llegue ese día porque es mi sueño desde pequeñita. Me estoy preparando especialmente la parte final de la canción donde las notas se vuelven muy muy agudas… y quiero practicarlo porque quiero que me salga perfecto».

Y, antes de continuar con el rodaje del videoclip, lanza un deseo: «Me gustaría que Abracitos –su oso de peluche– salga en el videoclip, pero no sé… ¡Sorpresa!»

España vuelve a Eurovisión Junior con Melani

España vuelve al certamen 13 años después de su última participación y tras el triunfo de María Isabel con 'Antes muerta que sencilla', en 2004. Además, nuestro país ha cosechado buenos resultados en sus otras tres participaciones: dos segundos puestos (Sergio, en 2003 y Antonio José, 2005) y un cuarto (Dani, en 2006).

Melani representará a España en con 'Marte', una canción que transmite un mensaje de unidad, esperanza y defensa de nuestro planeta. El tema, un medio tiempo de pop lírico con tintes épicos, ha sido compuesto expresamente para el festival por Pablo Mora ('Lagarto Amarillo'), con la colaboración de la propia Melani. La canción ha sido producida junto a Manu Chalud, quien ha participado en grandes canciones de artistas de dentro y fuera de nuestras fronteras.