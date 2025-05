Bad Bunny confirma las fechas de sus conciertos en Madrid y Barcelona en 2026

A. Pedroche Lunes, 5 de mayo 2025, 20:44 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Bad Bunny es, sin lugar a dudas, uno de los artistas del momento en todo el mundo. De hecho, su trayectoria le sitúa como una de las figuras más influyentes de la música en español de la ultima década. Su último álbum, 'Debí tirar más fotos', le ha consagrado como un referente. En este disco Benito (así se llama realmente) ha demostrado su dominio en otros géneros fuera del reguetón como la salsa o el merengue. Además, cuenta con canciones de carácter muy íntimo y personal como 'BAILE INoLVIDABLE', 'DtMF' o 'LA MuDANZA' en las que Bad Bunny nos habla de cómo está viviendo el éxito y de sus miedos e inquietudes. También hay discusiones políticas puertorriqueñas; particularmente la canción 'LO QUE LE PASÓ A HAWAii', que expresa su preocupación por el posible impacto negativo de la estadidad puertorriqueña en el contexto de Hawáii.

El álbum ha sido también todo un éxito a nivel de números. A sus fans de siempre les ha encantado y ha llegado a un nuevo público que por primera vez ha conectado con el artista puertorriqueño. En España fue número uno durante semanas. Con el disco anunció la gira 'No me quiero ir de aquí'. Se trataba de 21 conciertos en su país natal. Sin embargo, el artista dejó la puerta abierta a volver a actuar en Europa y, concretamente, en España; un país que no visita desde 2019.

En las últimas horas sus fans habían enloquecido y tejido teorías sobre que los conciertos ya están programados. Incluso aseguraban que el artista ya ha elegido los dos recintos en España: Riyadh Air Metropolitano de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. En ambos recintos se suelen realizar actuaciones en directo y en los dos han aparecido dos sillas de plástico.

Uno podría pensar que son de un bar cercano al estado o de alguna persona que las ha colocado allí aleatoriamente. Sin embargo, este elemento protagoniza la ilustración de su último disco. Como las fotos las han compartido las cuentas oficiales de ambos recintos, todo llevaba a pensar que es una señal de que Bad Bunny actuará allí.

Finalmente, se ha confirmado que Bad Bunny actuará en España el 22 de mayo de 2026 en Barcelona y hará dos fechas en Madrid; el 30 y 31 de mayo. En el world tour también hay otras ciudades europeas como Lisboa, París, Marsella, Londres o Estocolmo. La imagen con las fechas la ha compartido el propio cantante en sus redes sociales. Todavía se desconoce cuándo saldrán a la venta las entradas y cuál será su precio.

