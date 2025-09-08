Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se retira Jaume Doménech, el portero del último título del Valencia
Logo Patrocinio
Aitana, en uno de sus conciertos. EP

Aitana actuará en el Roig Arena el próximo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards

La cantante es la primera artista confirmada del evento que tendrá lugar en Valencia

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30

El Roig Arena sigue ampliando el número de grandes artistas que actuarán en el recinto y ahora ha podido confirmar que Aitana cantará el próximo 7 de noviembre. Será en LOS40 Music Awards Santander 2025, los premios musicales más importantes de España y que tendrán lugar en Valencia.

Aitana presentará en LOS40 Music Awards Santander 2025 su nuevo trabajo, 'Cuarto Azul'. Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá el próximo 7 de noviembre a grandes estrellas del panorama nacional e internacional en una velada que, como siempre, estará llena de sorpresas y emoción.

La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

La 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander se celebrará en el Roig Arena, un nuevo recinto con una capacidad para hasta 20.000 personas y tecnología punta que lo sitúa en la vanguardia europea. El evento convertirá Valencia en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de LOS40 con la capital del Turia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  3. 3 Detenido un guardia civil por agredir a una joven engrilletada en Oliva
  4. 4 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  5. 5 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  8. 8

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10 Dos heridos graves al volcar un autocar con 60 pasajeros en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aitana actuará en el Roig Arena el próximo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards

Aitana actuará en el Roig Arena el próximo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards