Aitana actuará en el Roig Arena el próximo 7 de noviembre en LOS40 Music Awards La cantante es la primera artista confirmada del evento que tendrá lugar en Valencia

J.Zarco Valencia Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:30 | Actualizado 11:36h.

El Roig Arena sigue ampliando el número de grandes artistas que actuarán en el recinto y ahora ha podido confirmar que Aitana cantará el próximo 7 de noviembre. Será en LOS40 Music Awards Santander 2025, los premios musicales más importantes de España y que tendrán lugar en Valencia.

Aitana presentará en LOS40 Music Awards Santander 2025 su nuevo trabajo, 'Cuarto Azul'. Bajo el claim 'La música nos hace viajar', LOS40 reunirá el próximo 7 de noviembre a grandes estrellas del panorama nacional e internacional en una velada que, como siempre, estará llena de sorpresas y emoción.

La gala, en la que también intervendrán destacadas personalidades del mundo de la moda, la interpretación o la televisión y reconocidos creadores de contenido, premiará los mejores trabajos musicales del último año y contará con actuaciones en directo de primer nivel.

La 20ª edición de LOS40 Music Awards Santander se celebrará en el Roig Arena, un nuevo recinto con una capacidad para hasta 20.000 personas y tecnología punta que lo sitúa en la vanguardia europea. El evento convertirá Valencia en el epicentro mundial de la música, reforzando el compromiso de LOS40 con la capital del Turia.

