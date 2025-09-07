Los beneficios del Roig Arena

Lejos de mi ánimo está analizar la repercusión que tendrá en los sectores cultural y del espectáculo la apertura del Roig Arena, un «obrón» de ... 400 millones de euros aportados por el empresario Juan Roig que ha puesto a Valencia donde se merece en la cartelera mundial de eventos. Para eso hay expertos en turismo, críticos musicales y técnicos en la gestión de este tipo de inmuebles, que se han convertido ya en las referencias obligadas de cualquier gran ciudad.

El estreno este sábado del Roig Arena es el comienzo de algo que tiene muy buena pinta, inmejorable, me atrevo a decir como comentario sobre lo dicho anteriormente. Pero sí que puedo señalar como vecino lo que espero del efecto de este recinto en el Cap i Casal.

Como dicen los expertos, creará una nueva centralidad en Valencia. La eclosión de negocios a su alrededor ya es un hecho, lo mismo que la inmobiliaria. Hace tiempo que el PAI de Quatre Carreres es una realidad y está claro que se ha puesto en el mismo nivel que la avenida Cortes Valencianas o la avenida de Francia. Eso es así.

Lo normal, pensaría alguien, es que se edifique al sur del bulevar sur, valga la redundancia, aunque como vecino confío en que no pase. Sería el fin de la maltratada huerta de Font d'en Corts. Cierto es que la ciudad apuesta por llevar a la parte sur todo lo que no sabe dónde poner (Mercavalencia, depuradora de Pinedo, La Fe,...) pero sería un error pensar que la expansión del casco urbano debe invadir esa parte del municipio. Lo que tendría que hacerse es ayudar a su regeneración. Queda poca huerta en Valencia para que surja esta tentación, que seguro habrá. Tanto hablar de que en la ciudad escasea el suelo residencial para nuevas promociones, es lógico que se abra este debate.

Como vecino espero también que el Roig Arena tenga a su alrededor una red de transporte público potente y adecuada. En el Ayuntamiento cuentan con que el recinto tiene nueve líneas de la EMT a su alrededor, contando las que pasan por Hermanos Maristas o el centro comercial El Saler, por ejemplo. A mí me gustaría por el contrario que por el bulevar sur pasara alguna más aparte de la 99, con refuerzo y frecuencia de paso suficiente los días de grandes eventos.

Y otrosí digo de las líneas de tranvía. La Línea 10 es un buen intento que de momento no está conectada con el resto de la red. ¿Cómo es posible que no esté unida a la red de Metrovalencia en la estación de Xàtiva y se optara en su día por un pasillo peatonal subterráneo de varios cientos de metros? Es la pregunta que me hacían el otro día sobre estas obras todavía sin acabar y que, sinceramente, no pude responder de manera adecuada. Ahora se ha incluido un añadido para la prolongación de esta línea por el centro. Está claro que hay mucho margen de mejora en lo que respecta a la movilidad para esta parte de Quatre Carreres.

La línea de tranvía que debe llegar hasta La Fe es todavía una línea en un mapa, sin que se haya avanzado más. Mejoraría la oferta para el recinto, pero la verdadera debilidad se refiere al transporte metropolitano. Depender del coche para llegar a la parte sur de Valencia puede ser un problema a pesar del aparcamiento subterráneo construido bajo el auditorio.

Espero también como vecino que el Roig Arena sirva de cartel de primer nivel para Valencia, es decir, que la ciudad pueda optar a grandes eventos y competir con otras sin ningún tipo de complejo. En estos tiempos donde muchas cosas dependen de lo que se lea y vea en una pantalla, la imagen del Cap i Casal se verá beneficiada sin duda por este gran recinto. Toca empezar a disfrutarlo.