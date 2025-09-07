Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Doble premiazo en el Gordo de la Primitiva de hoy: dos nuevos millonarios se llevan más de 12.012.682 euros
EFE

Los beneficios del Roig Arena

El recinto se ha convertido ya en un icono de Valencia y ahora se trata de plantear las aspiraciones de los vecinos para que acelere el desarrollo de la ciudad

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:26

Lejos de mi ánimo está analizar la repercusión que tendrá en los sectores cultural y del espectáculo la apertura del Roig Arena, un «obrón» de ... 400 millones de euros aportados por el empresario Juan Roig que ha puesto a Valencia donde se merece en la cartelera mundial de eventos. Para eso hay expertos en turismo, críticos musicales y técnicos en la gestión de este tipo de inmuebles, que se han convertido ya en las referencias obligadas de cualquier gran ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres detenidos por una riña tumultuaria en pleno centro de Valencia
  2. 2 El robo de coches se desborda un 933% en un municipio valenciano en solo un año
  3. 3 Un concejal de Moncada se enzarza en una trifulca tras insultos a Pedro Sánchez
  4. 4

    La nueva Valencia de los 17 PAI
  5. 5 Un niño con autismo resulta herido grave tras caer desde un segundo piso en Valencia
  6. 6 El momento más mágico de la noche en el Roig Arena
  7. 7 «Ver la cara de felicidad y la respuesta de la sociedad a Juan Roig le llena de orgullo»
  8. 8

    EE UU se compromete a asfixiar la economía de Rusia «si la UE nos sigue» tras su último ataque a Ucrania
  9. 9 Cinco jóvenes heridos en un accidente en la A-23 en Sagunt
  10. 10

    Mazón encuentra su relato para el nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los beneficios del Roig Arena

Los beneficios del Roig Arena