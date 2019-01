Los valencianos prefieren leer en castellano Dos personas consultan títulos impresos en papel en una librería de Valencia. / Jesús Signes Los ciudadanos de la Comunitat que optan por la letra impresa para el tiempo de ocio aumenta del 61,2% en 2017 al 62% el año pasado L. GARCÉS / M. LORENCI VALENCIA/MADRID. Miércoles, 23 enero 2019, 00:33

¿En qué idioma preferiría leer? Cuando a los valencianos se les plantea esta pregunta ofrecen una respuesta que no deja lugar a dudas: para el 93,7% el castellano es su primera opción en un contexto marcado por un aumento del índice de lectura. La Comunitat ha pasado del 61,2% en 2017 al 62% en 2018, por encima de la media del Estado, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) hecho público ayer. El porcentaje medio español también ha mejorado. El año pasado se cerró con un 61,8%, un 2,1 % más que en 2017, pero hay un dato inquietante que desvela que cuatro de cada 10 españoles nunca abre un libro, el 38,2% de los españoles no leen nunca o casi nunca.

Los valencianos que en la Comunitat al elegir un libro se inclinan por la lengua común de los españoles alcanza el 93,7%. Quienes optan por el valenciano representan el 2,5% y aquellos que buscan libros en otros idiomas suman un 3,8%. A la hora de elegir una revista, la conducta responde al mismo patrón: 96,8%, 0% y 2,8%. En el caso de la prensa el resultado es 94,6%, 2,5% y 2,9%. Y para navegar por blogs o páginas de internet el resultado apunta 94,5% en castellano, 2,3% valenciano y 3,2% en otros idiomas.

El retrato que refleja la tendencia de la Comunitat al analizar la lengua en la que se acercan a la letra impresa se repite, con porcentajes distintos, en todas las autonomías bilingües. La razón por la que los valencianos no se inclinan por la lengua propia responde en un 49,7 % a que les parece más sencillo leer en castellano.

Los editores piden a Guirao medidas, ya que cuatro de cada diez españoles no abren nunca un libro El número de usuarios del soporte digital aumentó en 2018 hasta el 23,2%

«Un problema global»

La preocupación reside en el porcentaje que no abre un libro. El presidente de la FGEE. Miguel Barrero, durante la presentación del documento destacó el hecho de que «casi la mitad de la población no lea es un problema global, no de los editores ni que tenga que arreglar solo la Administración, que sí debe fomentar la lectura con acciones globales», propuso.

Quienes no leen se escudan en la falta de tiempo, argumento al que recurre el 49,3% de los encuestados. Un 32,3% reconoce que no les gusta leer o no les interesa, según destacó Barrero, que reclamó «políticas específicas» para los segmentos de población que no tienen la lectura entre sus hábitos. Entre los menores de 14 años el hábito es generalizado, pero decae al llegar a los 15.

Pidió ante el ministro de Cultura, José Guirao -que también estuvo en la presentación- medidas «para evitar la deserción espectacular de la lectura a partir de los 15 años» y paliar «las desigualdades que se registran en el sur de España, con índices de lectura mucho mas bajos que el centro y el norte».

El 78,3% de los españoles leen algún contenido en pantalla. En 2018 creció, además, la cifra de lectores de libros digitales hasta el 23,2%, con un 6% que sólo consume este formato, frente a un 17,2% que combina las pantallas con el papel. El lector digital es «más intensivo», según el estudio, y lee una media de 13,2 libros al año, frente a 11,2 del lector en papel. El consumidor digital no paga por todo lo que lee, ya que el 79% de los libros leídos en este soporte a lo largo del último año se obtuvieron sin pasar por caja, según el estudio.

Guirao, que apuntó que es «mucho lo que queda por hacer», señaló que el proyecto de presupuestos para 2019 prevé la bajada al 4% el IVA del libro electrónico y de la prensa digital de pago, para igualar este gravamen con el de los libros de papel.

Los lectores consideran que su afición se inició a los 15 años y aumenta ligeramente tanto la proporción de compradores de libros -62,4% frente al 61% anterior- como de títulos comprados, con una cifra del 10,3 frente a a 9,4 del estudio anterior. El segundo más vendido fue 'Yo, Julia', del valenciano Santiago Posteguillo.