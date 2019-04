A la Fira del Llibre le sale competencia Numerosos ejemplares de libros para público infantil y juvenil. / JUANJO MONZÓ Primavera Literaria, Xats a la Fundació y Valencia Negra desestacionalizan el interés por el libro CARMEN VELASCO Valencia Martes, 23 abril 2019, 00:55

Hoy es el Día del Libro. ¿Algo que celebrar? El 40,3% de los españoles no lee nunca o casi nunca en su tiempo libre. Por autonomías, la Comunitat Valenciana ocupa la octava posición (61,2% de índice de lectura) en número de lectores. Lo de siempre: Madrid (71,4%), Navarra (65,1%), País Vasco (63,9%), La Rioja (63,6%), Cantabria (63,3%), Cataluña (62,7%) y Aragón (61,8%) están por delante del territorio valenciano.

Hoy es el Día del Libro. ¿Algo que celebrar? Sí, pese a las estadísticas. Valencia no es una ciudad literaria, catalogación que dispensa la UNESCO (Granada y Barcelona lo son), ni tampoco aspira a serlo (no hay ninguna propuesta oficial), pero la capital del Turia afortunadamente suma cada vez más citas alrededor de los libros, los escritores y la lectura. Esta ebullición cultural tiene un efecto inmediato: desestacionaliza el interés por la literatura más allá de la Fira del Llibre y del puente del 1 de mayo. El evento de Viveros, que cuenta con un presupuesto a cargo de las administraciones públicas de 360.000 euros, orbita alrededor del Primero de Mayo a diferencia del evento literario de Barcelona, que se celebra únicamente el 23 de abril, Día del Libro.

La Fira del Llibre, que comienza el jueves, no es la única cita que facilita el encuentro entre escritores y público, que tiene el libro como protagonista y que busca de profundizar en el papel de la cultura. Más allá de los jardines, este año han florecido Xats a la Fundació Bancaixa y Torrent Històrica, promovidas por los impulsores de Valencia Negra. «Amamos los libros en general y no sólo el género negro. Nuestro objetivo es atraer a gente hacia la lectura y convertir Valencia en un destino literario, porque no lo es y queremos que lo sea», explica Jordi Llobregat, uno de los fundadores de las nuevas iniciativas.

Con esta estrategia no se aspira a competir con la Fira del Llibre, sino «a hacer productos y eventos culturales diferentes, potentes y atractivos para la gente», añade el también escritor ('El secreto de Vesalio'). Tampoco oculta la ambición:«Nos interesa que escritores de talla internacional o que nunca han venido a Valencia lo hagan», sostiene Llobregat, quien asegura que es «más facil que un festival traiga una figura extranjera que una feria porque en el primer evento se trabaja más la promoción del autor con el público».

«Si pudiéramos alejar más Valencia Negra -certamen en el que han participado Donna Leon, Jöel Dicker, Benjamin Black, Pierre Lemaitre o Petros Markaris- de la Fira del Llibre lo haríamos, porque la idea es que Valencia y los valencianos vivan el libro todo el año», apunta Llobregat, que destaca que hay público para todas las citas y baraja ampliar Xats a la Fundació.

Otra cita que los amantes de la literatura tienen en cuenta es la Primavera Literaria, que empieza hoy y se desarrolla hasta el 24 de mayo, a cargo de la librería Ramon Llull. «Es una prolongación del trabajo que llevamos a cabo todo el año. Realizamos una intensa actividad todos los meses y es parte de nuestra forma de entender la librería. Abril y mayo son meses particularmente importantes, fértiles y efervescentes en el mundo del libro, por eso lo celebramos especialmente y hacemos un esfuerzo grande con una programación variada y de calidad», explica Almudena Salvador.

Durante un mes una treintena de autores pasarán por el local de la calle Corona para participar en mesas redondas, clubs de lectura, presentaciones de novedades, conversaciones, vermuts literarios o recitales de poesía, como Isabel Burdiel, Pablo Gutiérrez y Miguel Ángel Hernández, entre otros. «Estamos muy agradecidos a todos los invitados y participantes», afirma. Destaca la participación de Carmen Calvo con «una exposición de obra gráfica y la firma del cartel que nos ha regalado para el Día del Libro. También estamos encantados con el cartel del festival, para el que Chema López nos ha cedido la imagen de su cuadro 'Los años de plomo II', un cuadro potentísimo. Estamos infinitamente agradecidos», señala Amador, quien detalla la participación de Juan Cruz, Juan José Millás, Clara Obligado, Ray Loriga o Clara Janés.

A la pregunta de si Primavera Literaria es competencia de la Fira del Llibre o una alternativa, la librera lo tiene claro:«Ni lo uno ni lo otro. Es una actividad propia e independiente como muchas de las que se realizan durante estos meses por todo el país». Para Amador y Paco Benedito, propietarios de Ramon Llull, lo importante de las iniciativas culturales no es tanto «repartir al público como crear nuevos lectores, llegar a más gente, fomentar toda actividad vinculada a los libros y la lectura. Es decir, que sí, sería deseable que hubiera público para todos y, ojalá, cada vez más numeroso». Y tilda de «buena noticia» la aparición de Xats a la Fundació y Torrent Històrica.