La librería arrasada por la dana que halló refugio en una carnicería reabre con una fiesta Somnis de Paper deja el puesto provisional en el mercado de Benetússer y vuelve a su local tras una costosa reforma | «Cerramos una etapa, pero no vamos a olvidar lo sucedido», dicen los propietarios

Las lectoras más acérrimas y los locos de la literatura sueñan con abrir una librería. Se ama muchísimo los libros y se desea pasarse ... el día con ellos. Idealizan el negocio de 'vender' historias. Las historias, tanto de ficción como las reales, son adictivas. Algunas tienen final feliz y otras no. La historia de Somnis de Paper de Benetússer aún no tiene final, o dicho de otra forma, esquivó un 'the end' triste. Quedó destrozada por la dana. Los sueños, entonces, se truncaron, se tiñeron de barro. El negocio que nació el 1 de abril de 2012 en el calle Major de Benetússer se fundió en negro con las lluvias del pasado 29 de octubre. Somnis de Paper era más que una librería: nació también como lugar de encuentro, en el que se realizan actividades para fomentar la lectura en los niños, los clubes o las presentaciones e incluso conciertos acústicos. Revitalizaba la vida de la localidad y eso desapareció con la barrancada.

El local «quedó destrozado», recuerda Jorge Cabezas, propietario junto con su esposa Laia, de Somnis de Paper. «El revesimiento de madera se pudrió y las falsas paredes que sujetaban el techo superior donde se hacían las actividades culturales se vino abajo», rememora. «Estábamos desolados», apunta. La pareja era consciente de que no podían cerrar el negocio porque ser librero es su modo de vida. Se quedaron sin local pero no sin presente. Habilitaron la venta online («Llegan pedidos desde Madrid, Barcelona, Las Palmas, Ibiza…», echa la vista atrás) y se mudaron a la carnicería del mercado municipal. «La vida de librero en la carnicería era muy tranquila, diferente», rememora. Somnis de Paper sobrevivió unos meses en este puesto y ahora, concretamente el próximo sábado, regresa al local original. Noticia relacionada El último Día del Libro de la Librería Primado de Valencia «Hemos recibido subvenciones a nivel nacional, autonómico y privado», explica Cabezas. «Ciudadanos anónimos también nos han ayudado», relata con agradecimiento. Optó a la línea económica de Amancio Ortega y Juan Roig y logró la segunda. En total, alrededor de 60.000 euros que se han empleado para la reconstrucción de la librería. Ahora luce como nueva, pero Somnis de Paper es una veterana del lugar. «Es emocionante que la gente te anime, que te diga que quiere que abramos ya», afirma. En la historia de Somnis de Paper hay épica, porque renace del barro. Tras siete meses sin local, los libreros volverán a encontrarse con los clientes y recuperan la actividad cultural. «En la carnicería teníamos un fondo reducido y el perfil de cliente era diferente, pero fue una etapa necesaria para mantener el negocio abierto y continuar con la visibilidad de la librería», recuerda. La reapertura de Somnis de Paper es la primera de una librería dañada por la dana. Su renacer está cargado de simbolismo. Su regreso se merece una fiesta. Y la habrá. «A las 18 horas, se celebrará una inauguración a cargo de un DJ. Se celebrará actividades para los más pequeños y Cerveza Turia servirá cervezas para los más mayores. Queremos que sea un fiesta», enfatiza Cabezas. Es una celebración pero sin perder de vista la perspectiva. «Pasamos página a la dana, pero no olvidamos», remarcan los libreros. Cierran una puerta que nunca querrían haber abierto: «Reabrir es un paso adelante». Somnis de Paper es una de la decena de librerías que sufrieron daños por la dana, se quedaron sin nada y tuvieron que cerrar. Cinco de esas librerías estuvieron presentes en la Fira del Llibre, que fue otro balón de oxígenes. Tras la reapertura de Somnis de Paper vendrán otras celebraciones libreras. Pasarella Store de Picanya reabrirá la última semana de mayo. Contará con una madrina de honor: María Dueñas. La novelista tendrá un encuentro con los lectores el 28 de mayo dentro del Festival Fronteras. No es nada fácil ser librero o librera en pleno 2025, después de una pandemia, tras la dana, con el aumento del comercio online. Pero los amantes de la lectura saben que no hay nada como una visita a una librería para conocer las novedades, y para que de paso, la librera te aconseje el mejor libro según tus preferencias. Eso no hay Amazon que lo iguale. Para que haya librerías de kilómetro cero en barrios de Valencia y en pueblos hace falta lectores, que son el origen y el destino de las historias.

