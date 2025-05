La Fira del Llibre repite llenazo por segundo domingo para poner la guinda a su 60ª edición

Éxito absoluto. Son las dos palabras con las que mejor se puede definir la 60ª edición de la Fira del Llibre, que este domingo cierra ... sus puertas después de dos semanas de afluencia masiva. Las sensaciones positivas con las que conluyó el fin de semana pasado se han confirmado esta segunda semana, que comenzó con un apagón histórico, que «se coló para formar parte de la fiesta, y que concluye con otro llenazo.

Las colas de dos horas y media para conseguir la firma de las sensaciones de la novela juvenil, Alina Not e Inma Rubiales; las actuaciones de la Jove Muixeranga de València; o la búsqueda desesperada de un complemento literario a esos numerosos ramos de flores que paseaban hoy por los Jardines de Viveros con motivo del Día de la Madre conformaban una escenografía única y especial. Digna de un último baile. Como el de la Libreria Primado, que afronta con alegría sus últimas horas después de vivir la edición más divertida que recuerda su propietario, un Pepe Miralles contento y orgulloso por el trabajo hecho.

A su caseta llegaban este domingo familias en busca de una última adquisición que sirviera de despedida. No todas tenían la suerte que bsucaban. «Nos estamos quedando sin libros y eso también es bueno», comentaba Miralles. Al haber coincidido más días festivos en las dos semanas de feria reconoce haber vendido más que en otras ediciones. «En las ferias suele haber un fin de semana más fuerte y otro en el que todo está más relajado. Pero en esta ocasión han sido los dos iguales. No ha dejado de venir gente», indica.

No obstante, el gentío no le ha impedido pasarlo bien junto a su compañero de batallas y antiguo propietario de la librería, Miguel Morata. Ambos lucen una camiseta pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana que genera todo tipo de comentarios ocurrentes entre sus clientes.

No son las únicas camisetas iguales que se podían ver este domingo en la Fira del Llibre. Las barras blaugranas del Levante UD también salían a pasear por los Jardines de Viveros antes del crucial partido por el ascenso que el equipo granota disputa en el Ciutat. La representación del Valencia CF no era en forma de camiseta, sino de libro. El colaborador de Las Provincias, Paco Lloret, conversaba con amantes de la historia del club y firmaba su último libro sobre la historia de la Vuelta Ciclista a la Comunitat.

Eso sí, si alguien ha firmado ejemplares este domingo esas han sido Alina Not e Inma Rubiales. La cola de muchachas jóvenes de entre 12 y 20 años era inacabable. Pasadas las 12 de la mañana junto a la exposición itinerante del Museo del Prado habían grupos que llevaban esperando un par de horas. Y todavía no iban ni por la mitad del recorrido. Cuando llegaban a su destino lo hacían exhaustas pero emocionadas. «Me ha preguntado cómo me llamaba y me he quedado en blanco», le decía una amiga a otra presumiendo de dedicatoria. «Mamá, atenta, saca el móvil», le pedía nerviosa una hija a su madre en un día especial en el ambas han tenido regalo: la más joven una firma y una foto con su autora favorita y la más veterana la correspondiente alegría de su descendiente.

Otras han recibido presentes en forma de libros. En la caseta de la Librería Imperio, un joven (no diré que he sido yo, pero he sido yo) le pedía consejo a Mamen Monsoriu, propietaria del establecimiento. Como él cientos de hijos e hijas que han apurado hasta última hora para comprarle el regalo a su madre. De hecho, este domingo en la Fira del Llibre entre la multitud sobresalían dos cosas: los ramos de flores que complementaban a los libros regalados y los niños de la Jove Muixeranga de València que trepaban hasta la cima de las torres humanas al compás de las dolçainas. Un ambiente inigualable antes de que esta tarde la 60ª edición de al feria baje la persiana.