El último Día del Libro de la Librería Primado de Valencia

Pepe Miralles está enfrascado ya en el montaje de la caseta de Primado, como en cada Fira del Llibre de Valencia desde 2018. También ... está echándole una mano Miguel Morata, uno de los fundadores de uno de los referentes de los amantes de la literatura en la ciudad y que echará el cierre a finales de mayo. Miguel es el modelo a seguir para Pepe, que afirma no sentir morriña ante el que será su último evento en Viveros desde la otra parte del mostrador. Tampoco se le quiebra la voz cuando se le pide una recomendación para la posteridad, de cara a su último día del libro, el que se celebra este miércoles 23 de abril, como parte activa del gremio.

«Me la tomo con más ilusión que nunca, precisamente porque es la última», asegura Pepe Miralles mientras empieza a colocar los libros que ofrecerá durante esta Fira del Llibre, que tendrá lugar entre este jueves 24 de abril y el 4 de mayo. «El mundo de la tienda es muy esclavo y ha llegado el momento de dedicarme a la 'dolce far niente'. No tengo previsto nada. Sigo dirigiendo dos clubes de lectura, que uno era en Primado y seguramente ya tengamos el nuevo lugar para hacerlo. Y luego yo conozco todos los libreros -gesticula hacia todos los compañeros de gremio enfrascados, como él, en el montaje de las casetas-, así que si ellos quieren, yo les ayudaré. Voy a convertirme en una ONG para los libreros».

Pepe Miralles explica el emotivo mes que afronta con la serenidad con la que siempre ha recomendado un libro. Lleva realizando esta labor desde hace más de tres décadas. Él es un valenciano de adopción, pues se vino con su mujer de Madrid hace ya 35 años. En ese tiempo ha trabajado en la librería Crisol, pasó por la FNAC, dirigió la exposición de Sorolla y estuvo un lustro en la editorial Bromera, que puso a su cargo una librería en Xàtiva y otra en Puerto de Sagunto. Todo eso antes de esta etapa de 6 años en Primado.

«Miguel (Morata) ya se jubiló y yo era consciente de que este proyecto duraría lo que durara. Primado lleva cuatro décadas abierta y yo venía de otras librerías. Mi intención era tomarme esta etapa de otra forma, con más tranquilidad, pero lo cierto es que no ha sido así», señala. Pepe Miralles ha practicado en este tiempo algo que podría etiquetarse como librería de proximidad. A su establecimiento llegaba un pequeño reducto de público pidiendo un libro en concreto, incluso de estas obras súper ventas de moda. Pero la mayoría de su masa social la ha integrado gente que accedía a este templo de las letras en busca de una recomendación: «Me lo he pasado muy bien, la confianza que han mostrado nuestros clientes ha sido fundamental para la librería».

¿Y cómo conseguía Pepe Miralles generar esa confianza? «Pues conociendo el producto», recalca. Él lee una media de 65 libros al año y tiene varios en marcha al mismo tiempo. Esto le permite recomendar una obra que navega en paralelo a las super ventas. «Esto es un poco lo que nos diferencia, y esa es también en parte la tristeza que siento. Las librerías que cuenten con un fondo en las estanterías ya no es algo tan normal. Ahora ya es más habitual atender a recomendaciones, o que si no cuentas con un título, encargarlo», comenta.

«Nuestra forma de trabajar ha sido tratar a la gente, cada uno es de una manera y hay personas muy especiales. Muchas veces ya no haces sólo de librero, también de psicólogo», indica Pepe Miralles. En estos 6 años, siente que ha exprimido el jugo que le quedaba a Primado, y el que le restaba a él como librero profesional. «Habrá libros que me los quedaré para mí. No voy a escribir ninguno, a mí lo que me gusta es leer y ahora tendré más tiempo», comenta.

Ampliar Pepe Miralles prepara la caseta de la que va a ser su última Fira del Llibre como librero profesional. M. R.

Pepe Miralles vuelve a mirar a Miguel Morata. Intercambian una leve sonrisa. Maestro y mentor comparten la última Fira del Llibre de Primado. «Voy a ganar más dinero jubilado que trabajando… y míralo. Me dan mucha envidia los jubilados. Además, el mundo del libro está cambiando continuamente y los de ahora me superan y me agotan», concluye.

Todo esto lo dice sin atisbo de pena. Tiene muy asumido que el final de otra etapa está cerca. Valencia y sus lectores perderán en poco más de un mes un templo literario. Primado ya no estará para recomendar una obra de cara al día del libro de 2026. Pero Pepe Miralles sí enumera algunas lecturas interesantes con motivo de este 23 de abril, o para buscar en la Fira del Llibre que abre sus puertas este jueves 24: «Ahora me estoy leyendo 'Mi marido', de Maud Ventura, muy impactante, de esos libros que no sabes muy bien qué pensar. Después estoy con 'La picadura de abeja', de Paul Murray, un irlandés muy divertido, que habla de la crisis de 2018 y lo mal que lo pasaron en Inglaterra y en todos los países.

Pepe Miralles también se refiere a las 'batallas' libradas en Primado, como la etapa del Covid. «Aquí hemos vivido de todo. Y después la dana, que por una parte tuvimos problemas de suministro y también está la parte emotiva y solidaria», subraya. No quiere quedarse con un libro («hay tantos… 'El Quijote' es fantástico, 'Cien años de soledad', 'El viaje al fin de la noche'...»), pero sí quiere resaltar una tendencia, una preferencia personal, antes de realizar una última recomendación: «Ahora mismo me gustan más las autoras que los autores, las mujeres están siendo más vanguardistas a la hora de escribir. Miguel y yo hemos leído un libro que está muy, muy bien. 'El paracaidista', de Ana Campoy. Nos ha gustado mucho».