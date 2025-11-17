Grison estrena un nuevo espectáculo en el que compartirá sus historias más personales 'No es fácil ser Grison' tendrá una fecha en Barcelona y otra en Madrid

Grison es uno de los hombres clave de 'La Revuelta' y también es reconocido por su faceta como beatboxer y músico. No obstante, hasta llegar ahí ha tenido una larga trayectoria que ahora contará en el espectáculo de comedia 'No es fácil ser Grison', el cual estrenará en el año 2026.

La primera oportunidad para verlo será el 22 de febrero en la Sala Razzmatazz de Barcelona, con parada también en La Riviera de Madrid el 15 de marzo. Las entradas estarán disponibles este miércoles 19 de noviembre a las 12:30h en lasttour.org.

Grison compartirá con tono humorística sus historias más personales. Entre ellas, sus orígenes como churrero, el día que fue secuestrado por un buitre y hasta datos improbables del mundo animal. Estará acompañado de su guitarra y su loop station, con el que graba bucles y crea sonidos. Una mezcla de beatboxing, música, improvisación e interacción con el público.

Marcos Martínez, conocido como Grison, lleva desde 2018 en el programa que por aquel entonces arrancó en Movistar Plus, 'La Resistencia'. Junto a Ricardo Castella, trata de aportar comentarios graciosos durante el programa, que este año emite su segunda temporada en TVE.

Fuera de la televisión, ha desarrollado una exitosa carrera en directo con En Bucle, un espectáculo en el que mezcla humor y música reinterpretando clásicos del soul, el funk y la música disco, todo creado solo con su voz y su loop station. En 2013 fue campeón mundial de beatboxing en el Boss Loopstation Contest

