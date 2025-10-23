'La Revuelta': Así han cambiado David Broncano, Grison, Jorge Ponce y Ricardo Castella Lalachus muestra fotos de la etapa infantil y adolescente de los miembros del equipo del programa

'La Revuelta' contaba este miércoles con dos platos fuertes: la sección de Lalachus y la visita como invitado de Fito Cabrales (Bilbao, 1966). El músico llegaba para contar los detalles de su nuevo disco 'El monte de los aullidos' y la gira que lo llevará por toda España.

Fito sorprendió a David Broncano con un regalo de altura, una guitarra firmada por todo el equipo que lo acompaña en la gira. El músico bilbaíno comentó con el presentador de 'La Revuelta' algunos aspectos de su vida profesional y personal.

En un momento de la entevista abordaron las adicciones pasadas del cantante. Fito explicó su relación actual con las drogas y el alcohol: «Yo ya no me drogo, ni bebo, ni fumo desde hace tiempo». «¿Cuánto?», preguntó Broncano. «Drogarme hace mucho tiempo. Fumar, lo llevo bien porque no me acuerdo. Y beber, una vez que acabé con las drogas, no me interesó más», sentenció el bilbaíno.

Sin embargo, el momento más divertido de la noche se produjo durante la intervención de Lalachus. La colaboradora del programa explicó a Broncano la nueva moda de montar una foto actual de un personaje junto con una de su pasado. Como ejemplo enseñó imágenes de los miembros del equipo de 'La Revuelta', lo que desató las risas del público y del propio presentador.

La primera fue del propio Broncano. En ella se pudo ver una imagen actual del presentador junto con su yo adolescente. «Qué bonito -dijo Broncano- el chavalito de ahí de doce años no se esperaba llevar transparencias».

La segunda imagen fue la de Grison, que aparecía en la fotografía con el torso desnudo, lo que desató silbidos y piropos del público. Tampoco faltaron fotomontajes de Jorge Ponce («Un poco Andy y Lucas», en palabras de Broncano), Sergio Bezos, Ricardo Castella («De joven, sólo habrá óleo sobre lienzo», bromeaba sobre sí mismo) y la misma Lalachus.