Grison: «Tengo amigos fachas, lo que no tengo son amigos nazis»

Grison no engaña: es tal y como uno lo ve en pantalla. Tiene una pachorra que no le cabe dentro, y es un tipo humilde, ... de andar por casa. Estará este sábado 21 de junio a las 21 horas en la Sala Moon con su show 'En bucle', un espectáculo que mezcla beat box y humor, algo muy poco habitual en el sector.

Hablamos con él de todo un poco: su espectáculo, el hecho de que 'La Revuelta' haya ganado detractores al dar el salto a RTVE, la corrupción en el PSOE, los problemas del mundo, su trayectoria y el beatbox.

-Tu espectáculo es muy particular, porque pocos combinan el humor y el beatbox.

-Es un show de comedia e improvisación que lo flipas. Todo está basado en un aparato que se llama 'loopstation' que graba bucles de sonido, y con eso hago versiones de canciones de todos los tipos aderezadas con mucha participación con el público.

-Fuiste campeón del mundo en el Boss Loopstation hace años. Y a raíz de aquello, te conoció Ricardo Castella y tu vida cambió. ¿Cómo recuerdas toda aquella época?

-Fue un momento muy bonito de mi vida, de aprendizaje, de exploración, de motivación y de sorprenderme por las cosas todavía. Porque cada vez me sorprendo menos. Estoy sobreestimulado. En aquella época todavía tenía esa capacidad de sorpresa.

-Tu vida siempre ha estado muy vinculada a la música. ¿Con qué te quedas, con la música o con el humor?

-Con la música, claramente. Tengo una pasión mucho más profunda por ella. Lo otro te hace olvidar tus problemas y te hace sentir mejor, pero la música te da felicidad más a largo plazo. Es algo mucho más mental. Pero está todo muy entrelazado. Los dos ámbitos me dan felicidad. Me considero más músico que humorista.

-Desde que estáis en TVE, hay mucha gente que antes os admiraba y ahora os ha cogido manía porque dicen que hacéis propaganda de izquierdas y que estáis muy alineados con el PSOE. ¿Qué le dices a toda esta gente?

-Pues que son unos putos fachas (ríe). El programa es igual que antes, lo demostramos día a día. Si ves un poco el programa, te das cuenta enseguida de que se hacen chistes con todo el mundo, pero cada uno ve lo que quiere ver. Yo no me puedo meter en la cabeza de uno. Que piensen lo que les salga de los cojones. Últimamente estamos haciendo chistes de Pedro Sánchez y de todo lo que está pasando porque es la actualidad, básicamente, no por nada. Hacemos chistes de todos. Pero se siguen empeñando en que haya dos Españas. Realmente, yo creo que todo esto es una cortina de humo para que la gente se evada de los problemas principales que hay: que nos estamos matando a tiros, tío. Esto de la izquierda y la derecha... Yo pienso que la gente es gente, y si tienes una cabeza coherente y moderada, a mí me da igual. Yo también tengo amigos fachas, lo que no tengo son amigos nazis. Tanto por un bando como por el otro. El que se siga empeñando en esa lucha y centrando su vida en que todos sus problemas son porque gobiernan unos u otros, así le irá. Creo que no nos gobierna para nada desde este país. Nos gobiernan desde otro lado, y para cambiar esto hace falta que se levante todo el mundo.

Ampliar Grison LP

-¿Y cómo valoras lo que está sucediendo en el PSOE?

-Yo he sido siempre muy anarquista, no he votado en mi vida. No creo nada en cómo está establecido el sistema ahora mismo. Pienso que no vivimos en una democracia real, nos gobierna el dinero y desde otros sitios lejos de España. Los partidos de derechas e izquierdas pueden darle ciertos matices, pero nada más que eso. Y sobre lo que está pasando ahora con el PSOE, ¿qué decir? Pues la misma mierda de siempre, si es que es lo que lleva pasando toda la vida, desde la España Feudal del siglo XIV nos sigue pasando lo mismo. Pienso que el capitalismo es un sistema que no funciona, igual que tampoco funcionaba el comunismo. Y tampoco sé qué es lo que funcionaría bien. Tenemos que comer menos, en general. Para que todos podamos comer, habría que ponerse a dieta.

-Tú padre es churrero. ¿Qué dirías que es más jodido, conseguir salir de la precariedad económica siendo humorista en España o siendo churrero?

-Siendo churrero nunca sales de la precariedad. La hostelería te permite tener un sueldo de por vida, pero es muy sacrificado, y no te vas a hacer rico en la puta vida. Y como humorista también eres muy precario, lo que pasa es que es una labor menos sufrida que la churrería.

-¿Cómo llevas que te conozca todo el mundo?

-Más o menos bien. Hay días que mejor y otros que peor. Tienes que salir de casa mentalizado de que te van a parar por la calle, te van a preguntar… Siempre con buen rollo y agradecido con la gente. Siempre tengo presente que al 70 u 80% de la gente le gusta lo que hago. Ahora, hay días que tienes que tirar de fuerza de voluntad, porque al ser famoso tienes la obligación de ser cordial en todo momento, tengas el día que tengas.

-¿Cambia mucho el Grison de 'La Revuelta' al Grison en solitario?

- Es un Grison más musical. Muy parecido al de 'La Revuelta', pero con más protagonismo y potenciando la faceta musical. El Grison más energético. Cada show que hago muero un poco. Físicamente requiere bastante. La gente flipa, está mal que yo lo diga, pero es así.

-Eres un caso muy particular de humorista, porque combinas música y humor y no tienes una trayectoria en el stand up de muchos años como muchos de tus compañeros. ¿Te sientes en este sentido diferente al resto?

-Sí, creo que mi espectáculo es bastante diferente que cualquier tipo de espectáculo de stand up ahora mismo en España, porque lo mío es otra cosa. De hecho, me está funcionando mejor con la gente de pie que sentada. Y bueno, creo que es una alternativa a todo este mundo que ya está un poco trillado: el tema de tirar texto, hacer shows en los que subes al público e improvisas con ellos...

Ampliar Grison LP

-¿Cuántos años has tenido que trabajar tu voz para llegar a este punto?

-Pues sigo entrenando. Siempre estoy haciendo ruidos. Entre los veinte y los treinta igual me metía entre cinco y ocho horas diarias. Para ganar el campeonato del mundo. Es una cosa que me ha molado toda la vida y sigo dándole caña. Mi familia está hasta el coñio (ríe), pero bueno, es lo que hay.

-¿Hay suficiente humor para tantas tragedias que ocurren en el mundo?

-La peña necesita el humor. Incluso en medio de las tragedias más terribles aparece el humor. Yo creo que el humor es una forma de demostrar que estás superando a la tragedia, y es una forma de combatirla también. El humor siempre va a estar ahí, no se puede prohibir ni censurar.

-Cuéntame próximos proyectos.

-Para el año que viene, en febrero o marzo, voy a sacar un show nuevo, un poquito más grande y más producido, porque ahora mismo el show soy yo, es un show muy bruto y me canso mucho. Así que voy a buscar algo un poquito audiovisual, con más parones, porque si no me voy a morir (ríe).