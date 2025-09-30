Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Museo de Bellas Artes de València presenta «Noche en el Museo 2025» con motivo de la València Design Fest.

El Museo de Bellas Artes de València presenta «Noche en el Museo 2025» con motivo de la València Design Fest.

Un gabinete de curiosidades emerge al lado de Viveros

Arquitectos, diseñadores y creadores de mobiliarios intervienen los espacios no expositivos del Museo de Bellas Artes de Valencia

R. C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:02

El Museo de Bellas Artes de Valencia (MuBAV) ha mutado en la noche del martes a gabinete de curiosidades. acogerá durante esta semana una ... serie de eventos en torno al diseño, la arquitectura y la solidaridad, que convierten al centro, un año más, en el «hogar de los creadores del pasado, del presente y del futuro».

