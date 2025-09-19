La Policía Nacional premia el Museo de Bellas Artes de Valencia La distinción reconoce la estrecha colaboración de la pinacoteca con la Unidad de Patrimonio Histótico para recuperar lienzos extraviados

R. C. Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:53 Comenta Compartir

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha recibido la Distinción Honorífica de la Generalitat al mérito policial por su destacada colaboración con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.

La distinción ha sido entregada este viernes por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto que ha tenido lugar en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. En nombre del Museo de Bellas Artes ha recibido el premio su director, Pablo González Tornel.

Este galardón, otorgado a propuesta de la Comisaria Jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, Marisol Conde, reconoce la estrecha colaboración del principal referente museístico valenciano con la Unidad de Patrimonio Histótico de la Policía de la Generalitat desde su creación en 2014.

Gracias a esta colaboración, en 2021 se pudo recuperar un dibujo del pintor académico valenciano José Vergara Gimeno, la 'Adoración de los Reyes', que había sido robado del Museo de Bellas Artes de València entre los años 70 y 80 del siglo pasado.

En esta edición, se ha concedido 19 condecoraciones de oro al mérito policial; 66 condecoraciones de plata al mérito policial; una condecoración de bronce al servicio policial, 16 diplomas de reconocimiento a la trayectoria policial y cinco distinciones honoríficas de la Generalitat.

El Gobierno valenciano aprobó en su pleno del pasado 5 de agosto la concesión de estas medallas al mérito policial, que están reguladas por el decreto 78/2014, donde se establecen los requisitos para otorgar condecoraciones de oro, plata, bronce con distintivo azul y bronce, diploma de reconocimiento y distinción honorífica.