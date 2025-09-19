Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
Logo Patrocinio
Pablo González Tornel recibe el reconomiento de manos de la Policía Nacional. lp

La Policía Nacional premia el Museo de Bellas Artes de Valencia

La distinción reconoce la estrecha colaboración de la pinacoteca con la Unidad de Patrimonio Histótico para recuperar lienzos extraviados

R. C.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:53

El Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) ha recibido la Distinción Honorífica de la Generalitat al mérito policial por su destacada colaboración con la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.

La distinción ha sido entregada este viernes por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en un acto que ha tenido lugar en el Monasterio de San Miguel de los Reyes. En nombre del Museo de Bellas Artes ha recibido el premio su director, Pablo González Tornel.

Este galardón, otorgado a propuesta de la Comisaria Jefa de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, Marisol Conde, reconoce la estrecha colaboración del principal referente museístico valenciano con la Unidad de Patrimonio Histótico de la Policía de la Generalitat desde su creación en 2014.

Gracias a esta colaboración, en 2021 se pudo recuperar un dibujo del pintor académico valenciano José Vergara Gimeno, la 'Adoración de los Reyes', que había sido robado del Museo de Bellas Artes de València entre los años 70 y 80 del siglo pasado.

En esta edición, se ha concedido 19 condecoraciones de oro al mérito policial; 66 condecoraciones de plata al mérito policial; una condecoración de bronce al servicio policial, 16 diplomas de reconocimiento a la trayectoria policial y cinco distinciones honoríficas de la Generalitat.

El Gobierno valenciano aprobó en su pleno del pasado 5 de agosto la concesión de estas medallas al mérito policial, que están reguladas por el decreto 78/2014, donde se establecen los requisitos para otorgar condecoraciones de oro, plata, bronce con distintivo azul y bronce, diploma de reconocimiento y distinción honorífica.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  8. 8 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  9. 9

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  10. 10 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Nacional premia el Museo de Bellas Artes de Valencia

La Policía Nacional premia el Museo de Bellas Artes de Valencia