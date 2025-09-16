Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente España se retirará de Eurovisión si Israel continúa en el certamen
Logo Patrocinio
Obra de Botticeli expuesta en la nueva sala del Museo Bellas Artes de Valencia. Jesús Signes

La sala donde el Bosco se cita con Botticeli: norte y sur dialogan en Valencia

El Museo de Bellas Artes inaugura una nueva estancia destinada a exhibir sus fondos de pintura renacentista y explorar el encuentro entre los dos artes dominantes en el siglo XV bien representados en sus fondos

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:43

A la derecha, un Ecce homo de sombrío aspecto, casi intimidante, recibe al visitante que acceda a la nueva sala del Museo de Bellas Artes ... recién inaugurada para exhibir sus fondos de pintura renacentista; justo al lado, otra imagen inmortaliza una figura similar, en las antípodas de la anterior: la misma iconografía, resuelta sin embargo como si ambas obras fueran hijas de dos movimientos artísticos distintos. Y, sin embargo, algo en ellas las hermana. Un intangible, tal vez. Un espíritu más o menos análogo que condujo a los dos artistas a quienes debemos ambas maravillas (el flamenco Albrecht Bouts y el italiano Giovanni Antonio Bazzi, en orden de aparición) a fijarse en esta clase de escenas, cuya representación tan distinta explica el carácter del conjunto de piezas que se exponen en la sala. Una manera de encontrarse el norte de Europa con el sur del continente en un contexto histórico muy delicado, tumultuoso y a la vez fértil. Un diálogo entre culturas que justifica la apelación a esa conversación entre norte y sur cuya esencia se percibe en el propio diálogo que mantienen dos cumbres del arte de ese tiempo: una delicada obra de Botticeli mira desde una pared a un descomunal lienzo de El Bosco. El resultado, una cima de nuestra cultura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Valencia suspenderá las clases con alerta naranja por lluvias en diecinueve colegios de pedanías y del Marítimo
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    El Roig Arena se blindará para la visita del Hapoel Tel Aviv
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6 Ingresa en prisión tras entregarse el presunto autor material del tiroteo de Alfafar
  7. 7

    La misteriosa desaparición de Raba en el Valencia
  8. 8

    Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
  9. 9 Condenan al Rambo de Requena a once años y medio de cárcel por la oleada de robos en Valencia
  10. 10

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La sala donde el Bosco se cita con Botticeli: norte y sur dialogan en Valencia

La sala donde el Bosco se cita con Botticeli: norte y sur dialogan en Valencia