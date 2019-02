El cómic valenciano dibuja las emociones del Prado Dibujos. Portada del cómic de Sento y viñetas de varias de las historietas que relata en la obra. / LP El ilustrador recoge a través de siete historietas las curiosidades de la pinacoteca que celebra su bicentenario Sento Llobell presenta mañana un tebeo sobre el museo LAURA GARCÉS Valencia Miércoles, 27 febrero 2019, 09:17

El ilustrador valenciano Sento ya ha terminado su trabajo. Con las viñetas extraídas de su creatividad suma acento valenciano a uno de los principales acontecimientos culturales de España: la conmemoración del bicentenario del Museo del Prado. Ha dibujado y escrito, a partir de una idea de José Manuel Matilla, siete divertidas anécdotas para contar los avatares más curiosos de la mayor pinacoteca de España, donde mañana se presentará el cómic 'Historietas del Museo del Prado', relato de emociones y curiosidades que reflejan la realidad de la institución con mirada distinta a la que habitualmente se dirige a la pintura.

Buscaba un retrato «emotivo, afectivo y divulgativo», apunta el ilustrador. Eso es lo que ha plasmado Sento en sus viñetas. No perseguía un análisis del arte que cuelga de las paredes del museo, tampoco la profundización en la historia que se estudia en los libros, sino el dibujo del día a día, de la cotidianeidad de una institución con gran arraigo entre los españoles. Por un centenar de páginas desfilan conserjes, aficionados al arte, público, restauradores, conservadores, directores y algún conocido personaje.

El incendio que no fue tal en 1891, aunque llegó a publicarlo la prensa, sirve de argumento a uno de los apartados. Una bomba lanzada durante la Guerra Civil que no estalló y que un ciudadano guardó durante décadas en su casa y no apareció hasta que, con motivo de la exposición dedicada al arte protegido en 2012, «quienes la conservaban contaron la historia. Intervinieron los técnicas de explosivos para desactivarla y se incorporó a la muestra», aclaró Sento, que ha llevado el curioso relato a otra historieta, como también el robo del tesoro del delfín.

La inmensa cola de público para contemplar la exposición de Velázquez en 1990, la visita relámpago de Margaret Thatcher al centro o la vivencia de un «humilde aficionado al arte» que disfrutó de guardar una postal en blanco y negro como recuerdo de una visita a la pinacoteca, y que un día la pieza llegó a exponerse junto a obras maestras de la pintura. Son argumentos que el lector descubrirá en las páginas de un cómic que arranca con la figura de Goya, «que no acudió a la inauguración del Prado. Lo hizo días después», apunta el dibujante, cuyo trabajo, como señalan desde El Prado, se distribuirá por librerías de toda España y podrá adquirirse por 15 euros.

«El hilo conductor es el personaje Etelvino Gayangos», explica Sento. Es el hombre que «siempre está en el museo», alguien que supera los tiempos -como la propia pinacoteca-. Dice el ilustrador que en la figura de Etelvino había reparado José Manuel Matilla, jefe de conservación de dibujos y estampas, tiempo atrás, y ahora reaparece en el cómic. «Lo he pasado francamente bien. Es muy bonito haber llegado a 'Las meninas'. He disfrutado construyendo la historia», tal vez, la última que Sento dibuja por encargo, pues adelanta que ya piensa en la jubilación.

Blanco y negro para momentos grises y color para el resto. Divertido y con el estilo de Sento. Son los elementos de los que se ha servido el ilustrador para firmar una obra que mañana, durante el acto de presentación, colocará al cómic valenciano junto a 'Las meninas' y el 'Emperador Carlos V, a caballo, en Mühlberg', de Tiziano.