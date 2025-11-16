Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Más allá de la vida'. RC

Últimos días para ver en Netlix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

'Más allá de la vida' reflexiona sobre la muerte y el destino de cada persona

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:11

Comenta

Clint Eastwood es uno de los mejores directores de cine de las últimas décadas. Es difícil encontrar alguna cinta dirigida por él que no valga la pena ver. Entre su filmografía figuran títulos como 'Sin perdón', 'Gran Torino', 'Million Dollar Baby' y 'Mystic River'.

Netflix está a punto de retirar una de las películas de Eastwood más desconocidas pero no por ello menos interesantes. Se trata de 'Más allá de la vida', que dejará la plataforma el próximo 21 de noviembre. La cinta reflexiona sobre la muerte y el destino de cada uno.

Pese a estar lejos de sus obras maestras, gran parte de la crítica aplaudió esta película que se sale de lo habitual. «Lo ha vuelto a bordar, diez minutos iniciales aterradores», apunta el conocido crítico de cine Carlos Boyero.

Matt Damon es la cara más conocida del reparto, dando vida a un hombre atormentado por su capacidad para hablar con el más allá.

Noticias relacionadas

Las series que se estrenan este fin de semana

Las series que se estrenan este fin de semana

De qué va 'El cuco de cristal': argumento y protagonistas de la nueva serie de Netflix

De qué va 'El cuco de cristal': argumento y protagonistas de la nueva serie de Netflix

En esta producción se narra de forma paralela la historia de tres personajes que han tenido algún tipo de contacto con la muerte: una periodista francesa (Cécile de France), que estuvo a punto de morir durante el tsunami que asoló el Sudeste asiático en las Navidades de 2004; un niño inglés (George McLaren) que pierde a su hermano gemelo en un terrible accidente y que busca respuestas, y un norteamericano (Matt Damon) que tiene el don de comunicarse con los muertos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  2. 2 La Generalitat lanza un bono térmico que dará 397&euro; de ayuda directa a miles de valencianos sin tener que pedirlo
  3. 3 El nuevo radar de Valencia que empezará a multar en unas semanas
  4. 4

    El Gobierno mete a miles de personas por el barranco del Poyo para llegar al Circuit de Cheste
  5. 5

    Los alquileres turísticos emigran a media hora al sur de Valencia
  6. 6

    Un asesor de Pradas desvela a la jueza que la consellera se fue a su casa la noche de la dana
  7. 7 Prisión para el joven que dejó en coma a un policía en Vinalesa
  8. 8 Muere un parapentista de Valencia tras caer por la ladera de una montaña
  9. 9 Un devastador incendio en un taller de motos de Alboraya provoca una nube de humo visible desde Valencia
  10. 10 Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Últimos días para ver en Netlix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»

Últimos días para ver en Netlix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores»