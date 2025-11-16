Últimos días para ver en Netlix una de las películas más desconocidas de Clint Eastwood: «Diez minutos iniciales aterradores» 'Más allá de la vida' reflexiona sobre la muerte y el destino de cada persona

Clint Eastwood es uno de los mejores directores de cine de las últimas décadas. Es difícil encontrar alguna cinta dirigida por él que no valga la pena ver. Entre su filmografía figuran títulos como 'Sin perdón', 'Gran Torino', 'Million Dollar Baby' y 'Mystic River'.

Netflix está a punto de retirar una de las películas de Eastwood más desconocidas pero no por ello menos interesantes. Se trata de 'Más allá de la vida', que dejará la plataforma el próximo 21 de noviembre. La cinta reflexiona sobre la muerte y el destino de cada uno.

Pese a estar lejos de sus obras maestras, gran parte de la crítica aplaudió esta película que se sale de lo habitual. «Lo ha vuelto a bordar, diez minutos iniciales aterradores», apunta el conocido crítico de cine Carlos Boyero.

Matt Damon es la cara más conocida del reparto, dando vida a un hombre atormentado por su capacidad para hablar con el más allá.

En esta producción se narra de forma paralela la historia de tres personajes que han tenido algún tipo de contacto con la muerte: una periodista francesa (Cécile de France), que estuvo a punto de morir durante el tsunami que asoló el Sudeste asiático en las Navidades de 2004; un niño inglés (George McLaren) que pierde a su hermano gemelo en un terrible accidente y que busca respuestas, y un norteamericano (Matt Damon) que tiene el don de comunicarse con los muertos.