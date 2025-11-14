Las series que se estrenan este fin de semana 'El cuco de cristal', basada en la novela de Javier Castillo, y la nueva temporada de 'La que se avecina' destacan entre las novedades que llegan a las plataformas digitales

María Gardó Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:46

Las producciones nacionales destacan, una vez más, entre las novedades que llegan a las plataformas digitales. Una de las más interesantes es 'El cuco de cristal', basada en la novela de Javier Castillo, que promete ser un éxito en Netflix. Además, la esperada nueva temporada de 'La que se avecina' también destaca entre los estrenos.

Por otro lado, el thriller 'Malicia' (que cuenta con David Duchovny como uno de sus principales atractivos) es una de las apuestas del mes de Prime Video. Y los fans de 'The Office' disfrutarán con el 'spin off' de la serie en forma de nueva comedia: 'The Paper'.

Estas son las series que se estrenan a lo largo de la semana:

1 Jueves, 13 de noviembre Netflix 'La bestia en mí'

Los fans de 'Homeland' están de enhorabuena. Se estrena en Netflix un thriller que reúne a su creador y a su protagonista, Claire Danes. La actriz interpreta a una escritora de éxito que desde la muerte de su hijo pequeño no es ni la sombra de lo que era: se ha apartado de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando un conocido y poderoso magnate inmobiliario interpretado por Matthew Rhys (que en su día fue el principal sospechoso de la desaparición de su mujer) compra la casa de al lado.

2 Jueves, 13 de noviembre Netflix 'El último samurái en pie'

NEtflix también apuesta por la adaptación este manga que presenta a un grupo de samuráis altamente cualificados reunidos para participar en una peligrosa batalla real en la que se juegan un premio de 100.000 millones de yenes.

3 Viernes, 14 de noviembre SkyShowtime 'The Paper'

Uno de los estrenos más interesantes de la semana es la comedia 'The Paper', que aterriza en SkyShowtime. Rodada al estilo falso documental, este 'spin off' de 'The Office' cuenta con el equipo documental que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton. Ahora se centran en el día a día de un histórico periódico del Medio Oeste y en su editor, que está intentando revivirlo.

4 Viernes, 14 de noviembre Amazon Prime Video 'Malicia'

'Malicia' cuenta con un reparto de lujo que es uno de sus principales atractivos: David Duchovny, Jack Whitehall y Carice van Houten.

A través de seis episodios, el thriller se centra en Adam, un carismático niñero que se cuela en la vida de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam se las ingenia para entrar en su hogar de Londres y su verdadera naturaleza vengativa comienza a aflorar.

5 Viernes, 14 de noviembre Netflix 'El cuco de cristal'

Esta serie española se basa en la existosa novela de Javier Castillo. Narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), médico residente de primer año, que sufre un infarto fulminante. Un trasplante de corazón le da una segunda oportunidad, pero también despierta en ella una inquietud imposible de ignorar: necesita saber quién fue su donante. Su búsqueda la lleva a un pequeño y enigmático pueblo, donde descubre que el corazón que ahora late en su pecho pertenecía a un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta. La llegada de Clara al pueblo marcará el inicio de una serie de acontecimientos que pondrán al descubierto un pasado que muchos creían sepultado para siempre.

6 Viernes, 14 de noviembre HBO Max 'La marquesa de Merteuil'

Otra adaptación de una novela, en este caso del clásico 'Las amistades peligrosas' de Pierre Choderlos de Laclos, aterriza este viernes en HBO Max. La serie se basa en el libro pero lo hace de forma libre. En esta historia se hace una exploración del precio de la libertad emocional y sexual en un mundo en el que las mujeres tenían muy poco.

Sinopsis: La marquesa de Merteuil, traicionada por Valmont, se embarca en un atrevido viaje para convertirse en la cortesana más importante de París.

7 Viernes, 14 de noviembre Netflix 'Me late que sí'

Inspirada en hechos reales, lo que siempre hace más atractiva una serie, 'Me late que sí' se inspira en el famoso fraude del sorteo Melate de México en 2012.

En la trama, un hombre común, desesperado y harto de su mala fortuna, idea un golpe audaz y reúne a un grupo muy peculiar para intentar lo imposible: robar el premio de la lotería en vivo.

8 Lunes, 17 de noviembre Cosmo 'Asesinatos en la montaña' (temporada 3)

Esta serie alemana estrena su tercera temporada en Cosmo. En un idílico pueblo alpino, el inspector Beissl debe trabajar con Jerry, su opuesto total y además novio de su hija. Juntos, resuelven asesinatos cargados de secretos.

9 Martes, 18 de noviembre Amazon Prime Video 'La que se avecina' (temporada 16)

La nueva temporada de 'La que se avecina', con ocho capítulos de 50 minutos, incluirá la emisión del episodio número 200 de la serie, que se podrá ver en más de 40 salas de cine.

Los vecinos de Contubernio 49 siguen viviendo y persiguiendo sus sueños. Amador triunfa como empresario mientras disfruta de un nuevo y peculiar amor, Antonio recluta nuevos minions para ayudarle en sus planes geniales de presidente todopoderoso, Yoli y Óscar son atropellados por la maternidad, Martín estrena restaurante, Bruno debuta como productor cinematográfico, Menchu y Fina cazan terroristas, Julia se independiza, Berta y Greta se despendolan...

10 Martes, 18 de noviembre Star Channel (Fox) 'Tracker' (temporada 3)

Colter Shaw recorre el país en su vieja autocaravana para ayudar a la policía y a ciudadanos particulares a resolver crímenes y localizar a personas desaparecidas, hasta que su último caso lo cambia todo.

11 Miércoles, 19 de noviembre Disney + 'English Teacher' (temporada 2)

'English Teacher' narra la historia de Evan Marquez, un profesor de Austin, en Texas, que suele acabar inmerso en la maraña de cosas personales, profesionales y políticas de trabajar en un instituto.

A Evan le acompaña su grupo de amigos del claustro, incluida su mejor amiga, Gwen Sanders, una profesora de historia, optimista y entusiasta que siempre ve lo mejor de las personas. Cuando en dirección avisan a Evan de que van a investigarlo por un incidente de hace años en el que él y su novio se besaron delante del alumnado, Evan empieza a sentir que está bajo escrutinio y que lo están encasillando por su sexualidad. Le dejan quedarse en el instituto con una condición: no relacionarse con el claustro. Pero justamente conoce a un profesor nuevo encantador que parece estar interesado en él.

12 Miércoles, 19 de noviembre Disney + 'Hija del fuego: la venganza de la bastarda'

Eugenia China Suárez se pone al frente de este thriller y drama romántico ambientado en la Patagonia argentina.

La historia se centra en Letizia, interpretada por Suárez, una mujer que llega a un pequeño pueblo patagónico para casarse con un empresario local. Su presencia genera sospechas entre los habitantes, aunque nadie conoce su verdadero propósito: ejecutar un plan de venganza relacionado con su pasado.

Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, el reparto lo completan Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.