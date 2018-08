Locarno se fija en el cine valenciano Elena López Riera. La directora de cine y autora de tres cortometrajes repite este año en Locarno. / LP Elena López Riera compite con 'Los que desean' en el festival suizo y en San Sebastián SARA ROQUETA VALENCIA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:02

Tras el vuelo de más de una decena de palomos se abre paso el tercer proyecto de la directora valenciana Elena López Riera, que este año regresa a la competición del Festival Internacional de Locarno con un cortometraje sobre la colombicultura. 'Los que desean', el tercer trabajo de la autora, se estrenará en tierras suizas el próximo 6 de agosto en la categoría nacional 'Pardi di Didomani'.

En 'Los que desean' la realizadora valenciana no pierde su estilo íntimo y natural que ya le hizo triunfar en la anterior edición Locarno con 'Las víceras'. Ahora repite en este festival de clase A a la altura de Berlín, Cannes, Venecia o San Sebastián. «Locarno es un festival muy cinéfilo. En él me siento cómoda porque encaja con la línea de trabajo que yo hago», explicó la autora de 'Pueblo', una producción que en 2015 compitió en el Festival de Cannes.

La cineasta retoma en este último proyecto, como ya hizo en sus otras películas, el viaje hacia sus raíces. La Orihuela natal a la que vuelve una vez más para retratar «las miradas, los silencios, esos huecos que no se pueden decir con palabras pero que el cine es capaz de representar». Así, con el apoyo de una productora suiza, esta directora de la Vega Baja comenzó hace dos años a retratar cada rincón de su pueblo a través de la colombicultura, una práctica basada en el deseo en tanto que se lanza a una hembra y varios palomos compiten por ver quien es el primero en conquistarla.

«Este trabajo es un paso más para intentar comprender y retratar lo que nos constituye. Reinterpretar el lugar de donde venimos», afirmó López. La autora regresa a sus orígenes y lo hace describiendo a un colectivo como ya lo hizo con la Semana Santa o la matanza de los conejos. «Las comunidades son espacios que sirven para que la gente salga de casa y comience a crear lazos», afirmó la realizadora. Esos sentimientos sutiles son los que le interesan filmar a esta autora de cine independiente que comenzó a trabajar con su pequeña cámara y ahora ya cuenta con todo un equipo de producción. Aún así, Elena López continúa manteniendo un estilo en el que su principal interés es retratar al otro en un clima que solo es posible «de manera íntima, con un grupo reducido y comprendiendo a la gente que filmas».

Este último trabajo de la autora llegará hasta la pequeña localidad de Locarno en un festival recogido a orillas del lago Mayor «que permite generar espacios para el diálogo entre los profesionales del sector». Un debate intenso que también debería traspasar fronteras hasta llegar a España, donde según la directora «habría que mantener un diálogo con las instituciones culturales que todavía no se han adaptado al actual modelo audiovisual marcado por los nuevos formatos digitales». Aun así, «el cine es una carrera de largo fondo y hay que seguir. No vale quejarse. Si uno quiere hacer una película la hace, aunque sea fuera», matizó Elena López. Ella no se detiene y es que a finales de septiembre participará con 'Los que desean' en la competición Zabaltegi del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este último cortometraje también recorrerá otros festivales de España de los que la directora no ha desvelado nombres.

«Siempre es emocionante ver tu pueblo en una gran pantalla. Más aún si es en el extranjero», explicó la autora de tres cortometrajes en los que ha volcado una mirada íntima sobre el entorno. En esta misma dinámica correrá el primer largometraje en el que ya está trabajando. López Riera elige Orihuela para narrar una historia a camino entre la ficción y el documental histórico.