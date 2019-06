'Light as feathers' de Rosanne Pel gana el premio a la mejor película en Cinema Jove Un fotograma de 'Light as feathers', ganadora del premio Luna de Valencia de Cinema Jove. Agnès Patron se lleva el premio al mejor Cortometraje por 'L'heure de l'ours' y 'BIP', de Vincent Bossel, gana el premio de Webseries EUROPA PRESS Viernes, 28 junio 2019, 14:57

'Light as feathers', de Rosanne Pel, es la película ganadora del Premio Luna de Valencia de la 34 edición de Cinema Jove. La cinta «indaga en los orígenes de la violencia sexual» a través de la relación de codependencia de una madre «manipuladora y dominante» con su hijo de 15 años, que traslada su «confusión emocional» al vínculo afectivo que tiene con su vecina de 13, de la que abusa tanto física como emocionalmente.

Los premiados se han anunciado este viernes en una rueda de prensa que ha ofrecido el director del festival Carlos Madrid, junto a representantes de los diferentes jurados: Francesco Carril (Largometrajes), María Manero (Cortometrajes) y María Albiñana (Webseries).

La película de la directora holandesa está ambientada en un pequeño pueblo polaco, y según ha explicado Carril, la decisión de otorgarle el premio fue «bastante unánime» por parte del jurado porque «aborda un tema difícil sin complejidad». «Nos recuerda porqué necesitamos las películas», ha afirmado.

Además de ganar el premio Luna de València al mejor largometraje, 'Light as Feathers' ha resultado también ganadora del premio al Mejor Guion firmado por la propia directora: «En mi trabajo me atraen las imperfecciones humanas y las acciones concretas e inconsistentes de las personas. Estoy interesada en el comportamiento extremo y en las acciones de las personas que son realmente dañinas. Quiero entenderlas. Quiero captar los orígenes de esas acciones en mis películas», explicó la directora en una intervención en el festival.

'Light as feathers' no ha podido hacer doblete con el premio del jurado y el público, ya que para los espectadores de Cinema Jove, la mejor película de la sección debía ser la de la coreana Bora Kim, 'House of Hummingbird'. Kim ha conseguido cuatro premios: mejor dirección, premio del público, del Jurado Joven y el premio a la mejor música para Matija Strinsa.

'House of hummingbird' está basada en la propia adolescencia de la directora y guionista. Su protagonista es una solitaria chica de 14 años privada de la atención de su disfuncional familia.

Otros dos galardones ha obtenido la estadounidense 'Thunder Road', un film en el que un agente de policía se enfrenta a una crisis personal tras un divorcio y la muerte de su madre. Su director, guionista y protagonista Jim Cummings, ha obtenido el premio al mejor intérprete y a la mejor fotografía.

El jurado ha querido hacer una mención especial al largometraje 'Los miembros de la familia', del argentino Mateo Bendesky, un retrato del duelo adolescente ante la pérdida reciente de un progenitor en la que dos hermanos tratan de cumplir los últimos deseos de su madre muerta.

'L'heure de l'ours', de Cannes a Cinema Jove

En la sección de Cortometrajes, la ganadora ha sido la francesa Agnès Patron, con 'L'heure de l'ours' --'La hora del oso'--, una cinta de animación que este año también ha competido en el festival de Cannes. En palabras de Manero, este cortometraje presenta una «poderosa puesta en escena» y una «reflexión sobre la violencia heredada».

«Esa noche, las casas se quemarán. Temblarán hombres y mujeres. Hordas de niños se reunirán y aullarán mientras bailan solos en las cenizas como osos salvajes». Así es la sinopsis de estos catorce minutos de animación sobre fondo negro con colores vivos que le han valido a Patron el Premio Luna de Valencia.

Por su parte, el Jurado Joven ha acordado otorgar su galardón al corto 'Suc de Síndria' de Irene Moray, que también es reconocido con una Mención Especial del jurado y con el Premio Feroz que otorgan la Asociación de Informadores Cinematográficos de España.

El Premio Movistar + recae este año en 'Amianto' de Javier Marco. Asimismo, el jurado ha destacado también con una Mención Especial el cortometraje 'Mudanza Contemporánea' de Teo Guillem.

Gandro de webseries, con 23 años

Por su parte, en la sección de Webseries el premiado es el suizo Vincent Bossel, que con solo 23 años se ha alzado con este galardón por 'BIP'. La serie se centra en el hobby de una cajera: observar e imaginar la vida de los clientes. 'BIP' es también la ganadora de la Mención Especial del Jurado a la Dirección.

Además, la 'webserie' de Atresmedia, la española 'Gente hablando', de Álvaro Carmona, ha sido destacada con la Mención Especial del Jurado al Guión y la Mención Especial Marseille Webfest.

La producción argentina de suspense, 'M', de Javi Devitt, sobre la presencia de algo sobrenatural en un bosque de la Patagonia, se lleva el Premio del Público a la mejor Webserie y la Mención Especial del Jurado a la fotografía. Además, Susan Lee ('SusaneLand') y el actor Jacques Godin ('Vieux Jeux') reciben en esta edición la Mención Especial del Jurado a actriz y actor respectivamente.

Por último, el Jurado Joven ha elegido como Mejor Webserie la farsa británica 'Dreaming Whilst Black', donde se realiza una analogía de lo que les supone a las minorías raciales y a los colectivos discriminados hacerse camino en la industria del cine.

Encuentro audiovisual

El Encuentro Audiovisual de Jóvenes se ha desarrollado entre el miércoles y el viernes en el Colegio Mayor Rector Peset. En la Categoría A se lleva el Primer Premio 'Un avís misteriós' del CEIP El Crist de Meliana de Valencia. El Accésit de esta categoría es para 'Los Ecozombis' de la Escuela Mediana de Aragón, en Zaragoza.

El Primer Premio de la Categoría B es para 'Espacios abiertos' del IES Cacheiras, de Teo (A Coruña), mientras que el Accésit ha recaído en 'Kill Kurt', dirigida por Guillermo González.

En la Categoría C, la obra 'Piloto rojo', dirigida por Silvia Mares, de la UV, es la ganadora del Primer Premio. El Accésit en este caso es para la obra 'Send Nudes', dirigida por Jorge López Domingo.

En esta categoría se otorgan distintas menciones que se han repartido en diferentes trabajos: el Mejor Guión es para 'Kill Kurt', dirigida por Guillermo González; la Mejor Interpretación Femenina para Conchi Albiñana, protagonista de 'Pawns'; la Mejor Interpretación Masculina para Javier de Luis González, por su papel en 'Realness' y la Mejor Fotografía, para 'El techo de cristal' realizado por la Escola Teresiana de Torrent (València).

34 años de Cinema Jove

Con estos premios, que se entregan este viernes en la gala de clausura, la 34 edición de Cinema Jove se acerca a su fin después de ocho días de proyecciones que han llenado seis espacios del centro de la ciudad de Valencia con producciones audiovisuales de directores de hasta cuatro años. Este sábado se cierran las sesiones con las películas ganadoras de la sección de largometrajes.

En total, se han proyectado los 49 cortos de la sección, así como los 10 largometrajes que competían en la sección oficial y las 15 webseries participantes, seleccionadas de entre las 200 presentadas; así como las 26 producciones del Encuentro Audiovisual de Cortos.

El director del Cinema Jove, Carlos Madrid, se ha mostrado «muy satisfecho» con el contenido de esta edición: «Sé que para el jurado ha sido difícil decantarse por una u otra película, no solo por la calidad que han percibido en todas ellas, sino también por la diversidad de géneros y registros que van desde películas más intimistas como 'Los miembros de la familia' a otras marcadas por el histrionismo del protagonista, como en 'Thunder Road', o desde la comedia familiar en 'Domingo' al drama iniciático en 'House of Hummingbird'».