Una exposición del Centro del Carmen. IRENE MARSILLA

El Centro del Carmen supera las 350.000 visitas

La institutición registra «uno de los mejores datos de público» de su historia

R. C.

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, ha recibido un total de 350.283 visitas en ... lo que va de año, y supera ya este mes de noviembre las cifras de visitantes de los últimos diez años. Antes de finalizar 2025 el centro de arte ya ha superado las cifras de visitantes anuales de cada año desde 2015 y registra así los mejores datos de público de su historia.

