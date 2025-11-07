La danza toma Valencia en la IX edición de Migrats
La propuesta reunirá en noviembre los trabajos de 38 creadoras de ámbito local, nacional e internacional I La cita persigue impulsar el talento emergente
Valencia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11
Comienza Migrats Dansa IX, el ciclo anual que impulsa el talento emergente en Valencia. Desde este sábado 8 de noviembre y a lo largo de ... todo el mes, la propuesta reunirá los trabajos de 38 creadoras, con piezas cortas y el estreno de la pieza larga 'Me hubiera gustado verte bailar', de Paula Puchalt, desarrollada a partir de la Beca Migrats Dansa concedida en la edición anterior.
El ciclo está organizado por la compañía Inestable y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. La actividad se despliega desde Valencia hasta Alicante y Castellón con una programación de espectáculos gratuitos que se suman a lo habituales: el Centro del Carmen y Espai Inestable.
Es la novena edición de un proyecto con el que se busca acercar al público la energía y la innovación de la danza joven valenciana. El ciclo presentará las propuestas de investigación de diversas creadoras, muchas de ellas residentes en la Comunitat Valenciana, junto a 17 que proceden de otras ciudades: 9 nueve del ámbito internacional europeo y ocho de otras comunidades de España.
Tal como han destacado desde la organización, la cita ya está consolidada como escenario de encuentro para nuevas miradas y lenguajes del movimiento. Migrats Dansa es una propuesta que sitúa en el centro a las creadoras y a la danza. Pone el acento en las artistas emergentes, aquellas que inician su recorrido entre los 20 y 25 años, y en las jóvenes creadoras que transitan la madurez de su obra entre los 25 y 35 años.
Es un espacio que da visibilidad tanto a quienes han emprendido su trayectoria fuera como a las que se atreven a mostrar su trabajo por primera o segunda vez en entornos escénicos profesionales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión