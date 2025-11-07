Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este sábado con cinco tramos por debajo de los 0 euros/MWh: las mejores horas para enchufar los electrodomésticos
Logo Patrocinio
Imagen del espect´culo 'Allí donde el cuerpo recuerda'. LP

La danza toma Valencia en la IX edición de Migrats

La propuesta reunirá en noviembre los trabajos de 38 creadoras de ámbito local, nacional e internacional I La cita persigue impulsar el talento emergente

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Comienza Migrats Dansa IX, el ciclo anual que impulsa el talento emergente en Valencia. Desde este sábado 8 de noviembre y a lo largo de ... todo el mes, la propuesta reunirá los trabajos de 38 creadoras, con piezas cortas y el estreno de la pieza larga 'Me hubiera gustado verte bailar', de Paula Puchalt, desarrollada a partir de la Beca Migrats Dansa concedida en la edición anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  7. 7 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  8. 8 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  9. 9

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  10. 10

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La danza toma Valencia en la IX edición de Migrats

La danza toma Valencia en la IX edición de Migrats