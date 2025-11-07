La danza toma Valencia en la IX edición de Migrats

Comienza Migrats Dansa IX, el ciclo anual que impulsa el talento emergente en Valencia. Desde este sábado 8 de noviembre y a lo largo de ... todo el mes, la propuesta reunirá los trabajos de 38 creadoras, con piezas cortas y el estreno de la pieza larga 'Me hubiera gustado verte bailar', de Paula Puchalt, desarrollada a partir de la Beca Migrats Dansa concedida en la edición anterior.

El ciclo está organizado por la compañía Inestable y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. La actividad se despliega desde Valencia hasta Alicante y Castellón con una programación de espectáculos gratuitos que se suman a lo habituales: el Centro del Carmen y Espai Inestable.

Es la novena edición de un proyecto con el que se busca acercar al público la energía y la innovación de la danza joven valenciana. El ciclo presentará las propuestas de investigación de diversas creadoras, muchas de ellas residentes en la Comunitat Valenciana, junto a 17 que proceden de otras ciudades: 9 nueve del ámbito internacional europeo y ocho de otras comunidades de España.

Tal como han destacado desde la organización, la cita ya está consolidada como escenario de encuentro para nuevas miradas y lenguajes del movimiento. Migrats Dansa es una propuesta que sitúa en el centro a las creadoras y a la danza. Pone el acento en las artistas emergentes, aquellas que inician su recorrido entre los 20 y 25 años, y en las jóvenes creadoras que transitan la madurez de su obra entre los 25 y 35 años.

Es un espacio que da visibilidad tanto a quienes han emprendido su trayectoria fuera como a las que se atreven a mostrar su trabajo por primera o segunda vez en entornos escénicos profesionales.