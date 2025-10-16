Danza, títeres y música en La Rambleta para disfrutar de 'Romeo y Julieta'

GPS Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La Rambleta presenta una nueva forma de vivir la historia más universal del amor. 'Romeo y Julieta: una historia de amor entre cuerdas y zapatillas' acerca de forma lúdica a los más pequeños la obra maestra de Shakespeare a través de un espectáculo que fusiona danza española de escuela bolera, títeres y música.

Se trata de un espectáculo que transforma un clásico en un viaje artístico e inolvidable para toda la familia. Se representará el próximo 25 de octubre en La Rambleta e invita al público a redescubrir el poder del amor y la belleza del arte a través de una experiencia escénica singular.

En 'Romeo y Julieta: Una historia de amor entre cuerdas y zapatillas', la historia de Shakespeare se reinterpreta mediante la danza española en la tradición de la escuela bolera, el teatro de títeres y la música de la ópera 'Carmina Burana' de Carl Orff.

La obra se ha sintetizado y versionado para que pueda ser comprendida por el público más pequeño. Se han suavizando algunos momentos duros de la trama original para no herir sensibilidades.

Combinación perfecta

El resultado es un espectáculo que combina escenas de danza, marionetas y actuación, con una constante interacción entre intérpretes, títeres de hilo, recursos audiovisuales y la marioneta de gran formato del fraile.

El guion se ha trabajado cuidadosamente para que los niños no solo comprendan la historia, sino que también aprendan sobre literatura, teatro, danza y el arte de los títeres. Además, se ha puesto especial atención en el ritmo y desarrollo de las escenas, con el fin de mantener su interés y favorecer una experiencia durante toda la representación.

Este espectáculo no es solo teatro: es una inmersión en un universo de emociones, música y movimiento que conecta con niños y adultos. Es una forma especial y accesible de acercar la obra maestra de Shakespeare a las nuevas generaciones, combinando la riqueza del lenguaje clásico con la belleza visual y auditiva de la danza y los títeres.