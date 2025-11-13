Borrachera de obras maestras nunca vistas en Valencia
Piezas de Goya, Sorolla, Zuloaga y Brueghel el Viejo dejan los despachos del BBVA para lucirse en el Museo Bellas Artes
Valencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:49
Borrachera de obras maestras. Borrachera es uno de los términos elegidos por el director del Museo de Bellas Artes de Valencia para explicar la exposición ' ... Clásicos y modernos', que se inaugura este jueves. El arte, en esta muestra, corre a cargo del BBVA. El banco ha retirado de sus sedes piezas de artistas clásicos, como Zuloaga, Goya, Rusiñol y Brueghel el Viejo para que se luzcan en los muros de la pinacoteca valenciana. Salvo los dos sorollas, el resto «casi nunca se exhiben».
'Clásicos y modernos' está compuesta de 90 obras, aunque los fondos del BBVA ascienden a 9.000. La «relación amorosa», como lo ha definido Pablo González Tornel, entre el Bellas Artes y el BBVA arrancó hace años y vuelve a fructificar ahora en una majestuosa exposición que repasa obras maestrasl del siglo XVI al XX.
Bodegones, retratos y paisajes nutren una colección única y atesorada durante años por las diferentes entidades bancarias que componen el BBVA. «España es una amalgama de miradas distintas de acercarse a la realidad», ha detallado el director del Bellas Artes. Y el arte es el mejor reflejo.
Algunas «joyas» de 'Clásicos y modernos' son 'Carlos III, cazador' y 'Don Pantaleón Pérez de Nenín', de Goya; 'San José con el niño', de Murillo; 'Cristo y la mujer adúltera', de Van Dyck; 'Retrato de dama', de van Merevelt; 'Jardines de Monforte IV', de Rusiñol, 'Retrato de Antonio García Peris, suegro del artista', de Sorolla, entre otros.
