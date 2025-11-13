Borrachera de obras maestras nunca vistas en Valencia

Borrachera de obras maestras. Borrachera es uno de los términos elegidos por el director del Museo de Bellas Artes de Valencia para explicar la exposición ' ... Clásicos y modernos', que se inaugura este jueves. El arte, en esta muestra, corre a cargo del BBVA. El banco ha retirado de sus sedes piezas de artistas clásicos, como Zuloaga, Goya, Rusiñol y Brueghel el Viejo para que se luzcan en los muros de la pinacoteca valenciana. Salvo los dos sorollas, el resto «casi nunca se exhiben».

'Clásicos y modernos' está compuesta de 90 obras, aunque los fondos del BBVA ascienden a 9.000. La «relación amorosa», como lo ha definido Pablo González Tornel, entre el Bellas Artes y el BBVA arrancó hace años y vuelve a fructificar ahora en una majestuosa exposición que repasa obras maestrasl del siglo XVI al XX.

Bodegones, retratos y paisajes nutren una colección única y atesorada durante años por las diferentes entidades bancarias que componen el BBVA. «España es una amalgama de miradas distintas de acercarse a la realidad», ha detallado el director del Bellas Artes. Y el arte es el mejor reflejo.

Algunas «joyas» de 'Clásicos y modernos' son 'Carlos III, cazador' y 'Don Pantaleón Pérez de Nenín', de Goya; 'San José con el niño', de Murillo; 'Cristo y la mujer adúltera', de Van Dyck; 'Retrato de dama', de van Merevelt; 'Jardines de Monforte IV', de Rusiñol, 'Retrato de Antonio García Peris, suegro del artista', de Sorolla, entre otros.