Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Una de las piezas de la colección del BBVA que se exhibe en la muestra 'Clásicos y modernos' en el Museo Bellas Artes de Valencia.

Una de las piezas de la colección del BBVA que se exhibe en la muestra 'Clásicos y modernos' en el Museo Bellas Artes de Valencia. irene marsilla

Borrachera de obras maestras nunca vistas en Valencia

Piezas de Goya, Sorolla, Zuloaga y Brueghel el Viejo dejan los despachos del BBVA para lucirse en el Museo Bellas Artes

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:49

Borrachera de obras maestras. Borrachera es uno de los términos elegidos por el director del Museo de Bellas Artes de Valencia para explicar la exposición ' ... Clásicos y modernos', que se inaugura este jueves. El arte, en esta muestra, corre a cargo del BBVA. El banco ha retirado de sus sedes piezas de artistas clásicos, como Zuloaga, Goya, Rusiñol y Brueghel el Viejo para que se luzcan en los muros de la pinacoteca valenciana. Salvo los dos sorollas, el resto «casi nunca se exhiben».

